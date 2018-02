Anna Maria Anders: Dlaczego nikt nie przewidział reakcji na ustawę o IPN

To jest tragiczna, absolutnie tragiczna sytuacja międzynarodowa - mówiła wzburzona senator PiS Anna Maria Anders. I pytała, dlaczego nikt tego nie przewidział, że będzie taka reakcja?

To jest tragiczna, absolutnie tragiczna sytuacja międzynarodowa. Nie tylko w Polsce, w Izraelu, w amerykańskim Kongresie - mówiła senator PiS Anna Maria Anders podczas nocnej debaty w Senacie na temat nowelizacji ustawy o IPN.

- Mnie to dziwi, że nikt jakoœ nie zrozumiał tego, że wprowadzić tę ustawę do Sejmu dzień przed rocznicš Holokaustu, może spowodować takš burzę. Mogliœmy to głosować dwa, trzy tygodnie póŸniej - mówiła, zwracajšc się do wiceministra sprawiedliwoœci Patryka Jakiego- Ja uważam, że to było niepotrzebne.

I pytam dlaczego? Dlaczego nikt tego nie przewidział, że będzie taka reakcja? - mówiła.

- Strona polska nie mogła tego przewidzieć - odpowiedział Patryk Jaki - bo strona izraelska nie sygnalizowała, że ma jakikolwiek problem z tš ustawš.