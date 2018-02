Róża Thun: Czarnecki nie powinien reprezentować Polski w PE

- PE nie chce być reprezentowany przez człowieka, który w ten sposób się zachowuje. Czarnecki nie powinien reprezentować ani Polski w PE ani PE na arenie œwiatowej, mówiła w #RZECZoPOLITYCE europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun.

Róża Thun w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem podkreœliła, że „donoszenie”, o które oskarża jš Ryszard Czarnecki nie ma nic wspólnego z prawdš. - Donos to sš jakieœ tajemnice. Jeżeli ja znałabym jakieœ tajemnice i mówiłabym o nich w jakimœ gremium , które nie ma zielonego pojęcia na ten temat, to mógłby być donos. Ale analizy na temat Polski sš wszędzie. Wszyscy je znajš i wiedzš, że w Polsce z demokracjš dzieje się bardzo Ÿle - powiedziała.

Thun podkreœliła także, że debaty na temat Polski w Parlamencie Europejskim sš dobrym znakiem. - To że debaty na temat Polski jeszcze odbywajš się w Parlamencie Europejskim znaczy, że nasi partnerzy, obywatele Polski i innych krajów i instytucji z ogromnš troskš się do Polski odnoszš. To znaczy, że jesteœmy dla nich ważni, że to sš przyjaciele Polski - podkreœliła. - To, że różne media na całym œwiecie się interesujš tym, co się dzieje w Polsce, to jest ratowanie wizerunku Polski - dodała.

Róża Thun powiedziała również, że mimo, że PiS mówi o tym, że chce, aby Polska była w Unii Europejskiej, swoimi działaniami doprowadza do czegoœ zupełnie innego. - PiS mówi co innego, a robi co innego. Mówi, że nie ma zamiaru wyprowadzić Polski z UE, ale proszę zauważyć, że jeżeli jesteœmy w gronie państw, które zobowišzały się do tego, że będš przestrzegać pewnych reguł i współpracować przy pewnych standardach demokracji. Członkostwo krajów, które łamiš standardy, jest w tej grupie bardzo zagrożone - powiedziała.

Thun zapytana o sprawę odwołania odwołanie z funkcji wiceprzewodniczšcego Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego powiedziała, że sam doprowadził do tego, że w Parlamencie Europejskim toczy się debata na ten temat. - To Pan Czarnecki doprowadził do tego, że taka debata się toczy. To jest niezwykle przykre, że zamiast zajmować się tym, jak rozwišzać problemy polskich obywateli, zabiera nam czas awantura, którš wywołał - powiedziała. - Pan Czarnecki rzucił na mnie kalumniami strasznego rodzaju. Oburzenie zachowaniem Czarneckiego w PE jest tak wielkie, że doszło do tego, że szefowie frakcji w PE stwierdzili, że należy go odwołać - dodała.

Podkreœliła także, że „ogromna większoœć PE wyraziła swój ostry sprzeciw i oburzenie” w tej sprawie. - PE nie chce być reprezentowany przez człowieka, który w ten sposób się zachowuje. Pan Czarnecki nie powinien reprezentować ani Polski w PE ani PE na arenie œwiatowej, bo niszczy opinię Polakom w PE i PE na œwiecie - podkreœliła Thun. - Zgodnie z moim sumieniem uważam, że nie powinien tej roli pełnić i zagłosuję za odwołaniem go z tej funkcji. Powinien honorowo złożyć mandat, tylko nie wiem czy on też będzie tego zdania - dodała.

Jak zaznaczyła Róża Thun, Polska nie powinna tracić tak ważnego stanowiska. - Ja bym radziła PiS-owi, żebyœmy jako Polska nie tracili tego stanowiska. Czarnecki zmarnował bardzo poważne stanowisko dla Polski. Tracimy to stanowisko my, Polacy - powiedziała. - To miejsce powinno być piastowane przez kogoœ z tej frakcji. Mi bardzo zależy, żeby Polska nie traciła stanowisk, radziłabym zaproponować kogoœ, kto jest mšdrš, rozsšdnš osobš z tamtej strony politycznej, a jednak wyraŸnie opowiada się za nie łamaniem prawa - zaznaczyła.