Rihanna wystąpiła na kongresie w sprawie finansowania edukacji w Senegalu

Rihanna wzięła udział w konferencji w Senegalu Œwiatowego Partnerstwa na rzecz Edukacji. Na konferencji byli obecni prezydenci Francji, Emmanuel Macron i Senegalu, Macky Sall.

"Chciałabym bardzo podziękować prezydentowi Macronowi i prezydentowi Sallowi za zaproszenie i zorganizowanie tej ważnej konferencji. Chciałabym też osobiœcie podziękować wszystkim, którzy przekazali datki dla organizacji. Osišgnęliœmy już bardzo wiele, ale nasza praca nigdy się nie kończy. Mamy przed sobš długš drogę. To walka, której nie przerwiemy, dopóki każdy chłopiec i każda dziewczynka nie uzyskajš dostępu do edukacji" - powiedziała piosenkarka w wystšpieniu.

Przed konferencjš Rihanna zwróciła się do prezydenta Francji do wzmożenia wysiłków finansowych na rzecz edukacji

Merci @emmanuelmacron for stepping up to co-host @GPforEducation’s Financing Conference in Dakar! Will France ???? pledge €250M for @GPforEducation tomorrow? @claralionelfdn @glblctzn ??