Iskandery zostaną w Obwodzie Kaliningradzkim

Prezydent Litwy poinformowała, że Rosja rozmieszcza w Obwodzie Kaliningradzkim rakiety zdolne do przenoszenia ładunków jšdrowych.

- Rosjanie zaczynajš dzisiaj w Obwodzie Kaliningradzkim rozmieszczać rakiety Iskander - powiedziała prezydent Litwy Dalia Grybauskaite dodajšc, że jest to „zagrożenie nie tylko dla Litwy, ale także dla połowy Europy”.

Jak podaje Polskie Radio, litewski minister obrony Raimundas Karoblis poinformował, że Rosjanie zamierzajš pozostawić tam rakiety na stałe. Podkreœlił również, że Rosja wczeœniej dostarczała zestawy rakietowe na czas manewrów, ale tym razem sytuacja jest inna. - Jest to rozmieszczenie na stałe, wraz z całš potrzebnš do tego infrastrukturš - powiedział.

Litewski wywiad informował wczeœniej, że rozmieszczenie rakiet Iskander w Obwodzie Kaliningradzkim może być zagrożeniem dla Litwy i zakłócić działania sojuszników w regionie. Podkreœlano jednak, że wykorzystanie kompleksu do zniszczenia celów znajdujšcych się na terytorium Litwy nie jest w tym przypadku konieczne, ze względu na to, że Rosja teoretycznie dysponuje już do tego odpowiednimi siłami.