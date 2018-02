Ryszard Czarnecki: Wybrałem wierność własnym poglądom

- Majšc do wyboru wiernoœć własnym poglšdom i lojalnoœć wobec mojego kraju, a pokajanie się – a takie sugestie były mi oficjalnie i nieoficjalnie przedstawiane – wybrałem to pierwsze. Jestem pewny, że tak zrobiłaby większoœć Polaków - komentuje w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” Ryszard Czarnecki, który w œrodowym głosowaniu został odwołany z funkcji wiceprzewodniczšcego PE.

- Te same œrodowiska polityczne, które zainicjowały osiem debat na temat Polski, a teraz zdecydowało o dziewištej debacie pod koniec lutego, te same œrodowiska które przeforsowały antypolskš rezolucję w listopadzie, te same œrodowiska zażšdały mojego odwołania - ocenia Czarnecki.

Ryszard Legutko: Gdyby nie nacišgnięto regulaminu, nadal mielibyœmy Ryszarda Czarneckiego jako wiceprzewodniczšcego

Za odwołaniem Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczšcego w głosowaniu tajnym opowiedziało się 447 europosłów. Przeciwko było 196. 30 wstrzymało się od głosu, ale nie byli oni liczeni do stwierdzenia wymaganej większoœci dwóch trzecich.

Głosowanie było konsekwencjš konfliktu między Czarneckim a europosłankš Platformy Obywatelskiej Różš Thun. Po jej występie w materiale francusko-niemieckiej telewizji Arte, polityk PiS porównał jš do szmalcownika.

- Moja wypowiedŸ o Róży Thun była przeznaczona dla mediów krajowych. Do tej pory PE nigdy nikogo nie odwołał za wypowiedŸ w kraju – podkreœla Czarnecki.

- Za brutalne wypowiedzi konsekwencji nie poniósł Guy Verhofstadt, pan Manfred Weber w kontekœcie imigrantów użył słowa Endlosung, też nie poniósł żadnej konsekwencji. To pokazuje, że tu chodziło tylko o pretekst do uderzenia w Polskę. Nie jest powiedziane, że zastšpi mnie Polak. Teraz tu słyszymy z frakcji Zielonych i Liberałów, że stanowisko nie przypadnie Polakowi. W tym kontekœcie szczególnego znaczenia nabiera żšdanie tajnego głosowania w Parlamencie zgłoszone przez EPL (Europejskš Partię Ludowš). Z tego co wiemy nastšpiło to z inicjatywy europosłów PO i PSL, którzy chcieli ukryć głosowanie przeciwko mnie w PE – mówi nam Czarnecki.

Czarnecki pozostaje posłem do PE, ale nie będzie już pełnił funkcji wiceprzewodniczšcego ani członka Prezydium.

Na twitterze były wiceprzewodniczšcy podziękował za "wsparcie i solidarnoœć".