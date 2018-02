Korwin-Mikke: Kukiz to znakomity demagog, nie polityk

"Zdobywszy głosy (Paweł Kukiz) nie jest w stanie niczego racjonalnego z nimi osišgnšć" - napisał na Facebooku Janusz Korwin-Mikke komentujšc niedoszłš koalicję wyborczš między Kukiz'15 a partiš Wolnoœć.

Korwin-Mikke deklaruje, że "z Kukizem więcej rozmawiać nie będziemy". "W moich oczach jest skompromitowany" - dodał. Kilka dni wczeœniej Kukiz na spotkaniu z wyborcami mówił, że jest negatywnie nastawiony do koalicji z Korwin-Mikkem.

To drugie nieudane podejœcie do współpracy podjęte przez obu polityków - wczeœniej, przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku poróżniła ich kwestia JOW-ów (Korwin-Mikke skrytykował je publicznie w debacie prezydenckiej, tymczasem dla Kukiza było to jedno ze sztandarowych haseł).

Korwin-Mikke podkreœla, że "tak bardzo się nie martwi", że nie dojdzie do współpracy z Kukizem ponieważ "kampania koalicyjna zmuszałaby do nieustannych kompromisów i robienia dobrej miny do złej gry; np. musiałbym (co już kilka razy robiłem na przestrzeni 22 lat...) udawać, że te idiotyczne JOWy majš swoje dobre strony (no – jakieœ tam majš...)".

Lider Wolnoœci dodaje, że musiałby również obawiać się, iż "Kukiz znów wystšpi jako Trybun Ludowy, podlizujšcy się elektoratowi - i trzeba będzie się tłumaczyć".

Jednoczeœnie Korwin-Mikke przyznaje, że koalicja z Kukiz'15 ułatwiłaby wejœcie przedstawicielom Wolnoœci do sejmików. "Teraz będziemy musieli przeprowadzić straceńczš szarżę" - dodaje.

Korwin-Mikke zarzuca też Kukizowi stosowanie demagogii i dodaje, że "polityk nie ma prawa kierować się emocjami, chęciš zemsty itp. - musi być zimno kalkulujšcym strategiem". I dlatego - zdaniem Korwin-Mikkego "Kukiz to znakomity demagog", jednak "nie jest politykiem".

Na koniec Korwin-Mikke nie wyklucza współpracy z poszczególnymi politykami Kukiz'15 ponieważ - jak pisze - "w Kukiz'15 sporo jest rozsšdnych ludzi".