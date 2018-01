Robert Winnicki: Psychiczny folklor. Data emisji nie przypadkowa

- Jest przekonanie, że materiał TVN24 to uderzenie planowane politycznie. Nie przypadkowo pokazano to w momencie, gdy po rekonstrukcji, rzšd ma problemy po prawej stronie - powiedział szef Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

W programie RZECZoPOLITYCE Michał Kolanko rozmawiał z Robertem Winnickim o reportażu "Superwizjera" na temat działalnoœci członków stowarzyszenia "Duma i Nowoczesnoœć"

- Jestem zbulwersowany i zaskoczony. To co się wydarzyło jest karygodne i nie może być miejsca na takie hucpy w lesie. Nawet jeżeli to wyglšda na skrzyżowanie Monty Pythona z "Allo Allo", to powinno być œcigane - ocenił szef Ruchu Narodowego.

- Jestem zaskoczony, że tacy ludzie w ogóle w Polsce funkcjonujš. Jestem też zbulwersowany tym, że TVN24 wykorzystał ten materiał, by skleić to z Ruchem Narodowym i przypuœcić bezpardonowy atak - dodał.

Zdaniem Winnickiego nie ma przenikania się œrodowisk narodowych i neonazistowskich. - Jedyny działacz Ruchu Narodowego, który działał w stowarzyszeniu "Duma i Nowoczesnoœć", ale nie brał udziału w tych całych zajœciach i jest tak samo zdumiony jak my, od razu wycofał się z tej działalnoœci - powiedział goœć programu RZECZoPOLITYCE.

- Tego typu działalnoœć to jest folklor. To jest psychiczny folklor. Te obrazy sš tak zdumiewajšce, że wręcz wyglšdajš jakby były reżyserowane - ocenił Winnicki.

Polityk nie twierdzi, że materiał opublikowany przez TVN24 był reżyserowany, ale "jeden z dziennikarzy, który współtworzył ten reportaż, ma dobre kontakty ze służbami specjalnymi i znany jest z tego, że tworzy swoje materiały we współpracy ze służbami. Mieliœmy 5 lat temu do czynienia z takim przypadkiem. Po Marszu Niepodległoœci próbowano odpalić temat Brunona K. Odkrywano siatkę nacjonalistycznš, a stało za tym ABW".

Mówišc dalej o stowarzyszeniu "Duma i Nowoczesnoœć", Winnicki przestrzegał przed oskarżenie całego stowarzyszenia. - Nie wiem, czy tam byli inni członkowie, poza mężczyznš, który występował w mundurze. Może byli, nie mam informacji w tej sprawie. Zasadniczo kwestia dotyczy jednego psychicznie niezrównoważonego człowieka i jego otoczenia. Podkreœlmy, że on nigdy w Ruchu Narodowym nie był i nie jest - powiedział poseł.

Jak otoczenie Ruchu Narodowego zareagowało na ten materiał? - Jest przekonanie, że jest to uderzenie planowane politycznie. Nie przypadkowo pokazano to w momencie, gdy po rekonstrukcji, rzšd ma problemy po prawej stronie. Nie ma zaufania wœród znacznej częœci twardego, prawicowego elektoratu do Mateusza Morawieckiego. Jest też ogromne rozczarowanie dymisjami m.in. ministrów Szyszki i Macierewicza - skomentował Winnicki.