Berlin nie zamierza płacić za ludobójstwo w Afryce

W amerykańskim sšdzie w Nowym Jorku rozpoczšł się proces w sprawie ludobójstwa dokonanego ponad sto lat temu przez Niemcy w byłej kolonii w Afryce Południowo -Zachodniej.

Potomkowie zamordowanych plemion Herero i Nama domagajš się odszkodowania w pozwie przeciwko Republice Federalnej Niemiec. W przeciwieństwie do Europy amerykańskie prawo zezwala na pozew przeciwko państwu ze strony osób cywilnych.

W procesie w Nowym Jorku chodzi jednak powodom nie o materialne zadoœćuczynienie. Liczš na to , że w wyniku procesu zostanš włšczeni do rozmów jakie rzšd niemiecki prowadzi obecnie z rzšdem Namibii w sprawie jakiejœ formy zadoœćuczynienia za ludobójstwo.

Mowa jest o tzw. funduszu przyszłoœciowym w wysokoœci 100 mln euro. Namibia odrzuca jednak tego rodzaju propozycje. Media w Namibii piszš o przygotowywanym pozwie o wysokoœci 30 mld. dol.

W czasie prowadzonych rozmów niemiecki rzšd uznał , że wojna w Namibii miała charakter„ ludobójczy i zbrodniczy”. Berlin podkreœla jednak, że taka formuła nie może mieć konsekwencji prawnych gdyż odnosi się jedynie do moralnej oceny dawnych wydarzeń.

Miały miejsce w latach 1904-1909 i dotyczš powstania ludu Herero i Nama przeciwko władzy niemieckiej. Zaczęło się od ataków na niemieckich osadników i już w pierwszych tygodniach ponad setka z nich straciła życie. Przysłane z Niemiec oddziały pod dowództwem generała Lothara von Trotha zmusiły całe plemię do wycofania się na tereny pustynne. Niemcy odcięli im drogę do Ÿródeł wody. Nie wiadomo ilu Herero zginęło. Szacuje się , że mogło to być nawet 80 proc. plemienia, które przed powstaniem liczyło co najmniej 50 tys. członków. Nie brak badań mówišcych, że było znacznie liczniejsze. Podobny los spotkał plemię Nana, których Niemcy nazywali Hotentotami.

Wydarzenia te uchodzš za pierwsze ludobójstwo ubiegłego wieku o czym pisze historyk Jürgen Zimmerer w wydanej kilka lat temu ksišżce: “ Von Windhuk nach Auschwitz? Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust”( Z Windhuk do Auschwitz. Przyczynki do relacji pomiędzy kolonializmem i holokaustem).