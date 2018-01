Duterte: Gdybym mógł zachęcać do przyjazdu obiecując dziewice

Duterte: Gdybym mógł zachęcać do przyjazdu obiecujšc dziewice Rodrigo Duterte i premier Indii Narendra Modi AFP

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte podczas Filipińsko-indyjskiego Forum Biznesowego w New Delhi zwracajšc się do biznesmenów mówił m.in. o zagrażajšcych bezpieczeństwu swojego kraju islamistach wyjaœniajšc, że przycišgajš oni bojowników obietnicš "42 dziewic w niebie dla męczennika" (w rzeczywistoœci islamskie hadisy mówiš o 72 dziewicach czekajšcych na męczennika). - Gdybym tylko mógł w ten sam sposób zachęcać do tego, by odwiedzić mój kraj - dodał według relacji amerykańskiego "Newsweeka".

