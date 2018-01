Republikański polityk: Od żony oczekuję obiadu 123RF

Kandydat Republikanów do Senatu z Missouri, Courtland Sykes wywołał oburzenie wœród feministek oœwiadczajšc, iż od żony oczekuje, by co wieczór o godzinie 18 podawała mu obiad.

