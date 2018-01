Norwegia zmniejsza wydatki na armię

Odsetek PKB wydawany przez Norwegię na siły zbrojne zmniejsza się mimo żšdań NATO, by do 2024 roku wszystkie kraje członkowskie wydawały na obronę 2 proc. swojego PKB.

Minister obrony Norwegii Frank Bakke-Jensen w odpowiedzi na interpelację poselskš poinformował, że w tym roku Norwegia wyda na armię 1,56 proc. PKB. Do 2020 roku odsetek PKB wydawany na obronę zmniejszy się do 1,5 proc. - i pozostanie na takim poziomie do 2024 roku.

O zmniejszonych wydatkach na armię napisał norweski dziennik "VG".

- Była zdziwiona, a tak naprawdę zszokowana - mówi posłanka Anniken Huitfeldt z opozycyjnej Partii Pracy, która stoi na czele parlamentarnej komisji obrony.

- Mieliœmy zbliżać się do postulowanego przez NATO celu (wydatków na armię na poziomie) 2 proc. PKB. Ale teraz rzšd pisze, że w rzeczywistoœci oddalamy się od tego celu. Minister obrony musi się z tego wytłumaczyć - dodała Huitfeldt.

Według danych NATO w 2017 roku Norwegia wydała na obronnoœć 1,59 proc. PKB - więc spadek wydatków na armię widoczny jest już w tym roku.

Podniesienia wydatków na obronnoœć do 2 proc. PKB domaga się od członków NATO Donald Trump. Podczas niedawnej wizyty premier Norwegii Erny Solberg w Waszyngtonie prezydent USA namawiał jš, by Norwegia wywišzała się z tego zobowišzania.

- Solberg musi teraz odpowiedzieć czy poinformowała amerykańskiego prezydenta, że w rzeczywistoœci oddalamy się od założonego celu - podkreœliła Huitfeld.

- Dane NATO wskazujš, że nasze wydatki na armię sš najmniejszym odsetkiem PKB spoœród wszystkich krajów, graniczšcych z Rosjš - wskazała posłanka.