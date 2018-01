Premier Mateusz Morawiecki: Nie ma naszego przyzwolenia na relatywizację zła

„Ku przestrodze musimy prawdę nazywać po imieniu. Zbrodnie niemieckie, które wtedy zostały dokonane tutaj w Auschwitz to zbrodnie, które pojęcie zła i nienawiœci wyniosły na zupełnie inne, nieznane do tamtej pory poziomy” – powiedział podczas obchodów upamiętniajšcych 73. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz premier Mateusz Morawiecki.

„Ludzie, którzy tu zostali przywiezieni mieli stracić imiona, nazwiska i swoje życie. Nadawano im numery obozowe – tym wszystkim ludziom przywożonym tu po to, ażeby zostali zamordowani lub żeby w niewolniczej pracy ich zamęczyć” – mówił premier.

„Zbrodnie niemieckie, które wtedy zostały dokonane tutaj w Auschwitz to zbrodnie, które pojęcie zła i nienawiœci wyniosły na zupełnie inne, nieznane do tamtej pory poziomy. To pojęcie zła, które było złem najczystszej postaci, skierowane przeciwko człowiekowi i innym narodom. Ludzie, którzy tutaj byli przywożeni mieli zostać pozbawieni człowieczeństwa” – podkreœlił premier Mateusz Morawiecki.

„Człowieczeństwa miało w Auschwitz nie być i w jakimœ sensie go nie było. Ale to nie Żydzi, Polacy, Romowie i Rosjanie, ale ci, którzy tej zbrodni się dopuszczali. To oni sami pozbawili się tego człowieczeństwa. Miażdżšca, brutalna, brunatna siła zgładziła żydowski naród i częœć narodu polskiego. To była niemiecka siła i ku przestrodze musimy nazywać prawdę po imieniu: tak – tak, nie - nie” - dodał.



Poniżej dalsza częœć artykułu

Brak przyzwolenia na zbrodnicze ideologie

Premier dodał, że ta straszliwa zbrodnia, która miała miejsce w Auschwitz, jednoczeœnie, oprócz oddzielenia od œwiata zewnętrznego kolczastym drutem i wysokim murem, była też jeszcze oddzielona ideologiš. Jak powiedział premier „groŸnš ciemnš, strasznš, hitlerowskš, nazistowskš ideologiš”.

„Nie ma żadnego przyzwolenia na żadne ideologie zbrodnicze, takie jak niemiecki nazizm, komunizm, rasizm, antysemityzm, na żadne takie zachowania. Dlatego będziemy pamiętać o wszystkich tych mechanizmach œmierci, które były wtedy stosowane. Tę pamięć jesteœmy winni dziœ żyjšcym, ale jeszcze bardziej tę pamięć jesteœmy winni wszystkim ofiarom tamtych strasznych czasów” – podkreœlił premier Morawiecki.

Dym z Auschwitz rozlewał się po całej Europie, po całym œwiecie

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał postacie Jana Karskiego i Rotmistrza Witolda Pileckiego, którzy przekazywali swojš wiedzę na temat Auschwitz do wówczas wolnego œwiata.

„Krzyk z Auschwitz rozlegał się także po całym œwiecie. Jan Karski zawiózł bardzo szczegółowy raport o tym, czym jest Holocaust do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta, ale nie był wysłuchany. „Jeden z największych bohaterów XX wieku, Rotmistrz Witold Pilecki, sam na ochotnika poszedł do Auschwitz jako więzień po to, żeby jak najwięcej móc opisać. Przygotował bardzo precyzyjne sprawozdanie, które przez Polskie Państwo Podziemne było przekazane również na Zachód do wtedy jeszcze walczšcego wolnego œwiata, głównie anglosaskiego - też pozostało bez echa” – mówił podczas uroczystoœci premier.

Nie ma naszego przyzwolenia na relatywizację zła

Premier podkreœlił, że obozy œmierci, jako wielka przestroga, powinny być otoczone pamięciš i czciš, jak ma to miejsce w Polsce. Zauważył, że nie wszędzie w Europie tak się dzieje, a miejscom pamięci nadaje się inne przeznaczenie. Jak powiedział: „nie ma naszego przyzwolenia na relatywizację zła”. Wyraził pragnienie, by wszystkie inne narody europejskie także o tym pamiętały.

„Jest około 20 tysięcy Sprawiedliwych Wœród Narodowych Œwiata, przyznanych tyle medali, wœród nich blisko 7 tysięcy dla Polaków, ale to nie oddaje prawdy, to nie oddaje rzeczywistoœci, która wtedy panowała. Bo w okupowanej Polsce za pomoc naszym braciom żydowskim groziła natychmiastowa kara œmierci i dlatego w Yad Vashem brakuje jednego drzewa, jednego najważniejszego drzewa - drzewa dla Polski" – oœwiadczył szef rzšdu.

Premier dodał, że również w tamtym czasie, w miejscach takich jak te, widać było działanie najwyższego męstwa i najwyższego dobra, które wtedy zostało zmiażdżone przez niemieckš siłę. Dodał na zakończenie, że „ku przestrodze musimy prawdę nazywać po imieniu”.

Główna uroczystoœć 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz odbyła się w budynku tzw. centralnej sauny w byłym Auschwitz II-Birkenau.