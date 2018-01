Korea Północna przygotowuje kolejną próbę atomową?

Strona internetowa "38 Równoleżnik" (www.38north.org) monitorujšca sytuację w Korei Północnej zwraca uwagę na zdjęcia satelitarne wskazujšce, że w rejonie Punggye-ri, w którym w przeszłoœci Korea Północna przeprowadzała testy bomb atomowych trwa rozbudowa podziemnych tuneli, co wskazywałoby na przygotowanie się przez Pjongjang do kolejnej próbnej detonacji bomby atomowej.

Dršżenie tunelu ma trwać w zachodniej częœci obszaru, na którym Korea Północna przeprowadza próby atomowe.

"W grudniu 2017 roku wagonetki i pracownicy byli stale obecnie w okolicach Zachodniego Portalu, gdzie doszło do dużego powiększenia się stosu urobku" - informuje strona 38north.org.

"28 grudnia stwierdzono obecnoœć dużej liczby osób (od 100 do 200) (...) w Rejonie Południowym" - czytamy w serwisie.

Według autorów informacji œwiadczy to o tym, że Korea Północna podejmuje działania zmierzajšce do przygotowania znajdujšcej się w rejonie Punggye-ri infrastruktury do kolejnych prób atomowych.

Jak dotšd Korea Północna przeprowadziła szeœć próbnych eksplozji bomb atomowych - do ostatniej doszło 3 wrzeœnia, gdy Pjongjang miał zdetonować bombę wodorowš. Po tej próbie chińscy geolodzy mieli ostrzec Pjongjang, że dalsze testy mogš doprowadzić do zapadnięcia się góry Mantap.