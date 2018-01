Władysław Frasyniuk: Opozycja nie ma w sobie żadnych wartości

Były działacz opozycji w PRL Władysław Frasyniuk uważa, że zachowanie opozycji to "głupota polityczna".

Sejmowa komisja nie będzie rozpatrywać projektu "Ratujmy Kobiety 2017". Projekt został odrzucony w głosowaniu. By projekt trafił dalej, zabrakło 9 głosów. W głosowaniu nie wzięło udziału częœć posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.

- Jeœli nie ma zasad, to mamy to, co się wydarzyło wczoraj w Sejmie. Dlaczego się pogubiła opozycja? Bo nie przestrzega żadnych zasad, bo nie ma w sobie zasad, bo nie ma w sobie wartoœci - mówił w TVN24 Władysław Frasyniuk

Zdaniem byłego opozycjonisty, to ważna ustawa, "ale ważniejsze jest to, że gdyby jutro Kaczyński doszedł do wniosku, że trzeba przerwać bieg tego parlamentu, to istnieje duża szansa na to, żeby uzyskał większoœć konstytucyjnš. Bo to zachowanie parlamentarzystów odebrało jakškolwiek nadzieję nam, obywatelom, że oni majš w sobie choć cień przyzwoitoœci, że majš więcej niż cztery szare komórki".

Frasyniuk powiedział, że przez Jarosława Kaczyńskiego nie może stanšć na czele opozycji, , "bo będzie miał za chwilę "zarzut o naruszenie nietykalnoœci funkcjonariusza publicznego".