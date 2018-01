Izraelska afera podsłuchowa

Minister sprawiedliwoœci chciałaby zakazać publikacji nagranych potajemnie taœm. Bo jedna uderza w rodzinę premiera Beniamina Netanjahu.

- Mój ojciec załatwił 20 miliardów dolarów twojemu ojcu, a ty płaczesz, bo wydałeœ na mnie 400 szekli [równowartoœć ponad 115 dolarów] – powiedział Jair Netanjahu, syn Beniamina, do swojego kolegi, syna izraelskiego multimilionera, gdy opuœcili klub nocny. Te 400 szekli, jak wyjaœnił potem Jair, kolega zapłacił za niego za prostytutkę.

Pochodzšce z 2015 roku nagranie, w którym padajš słowa wówczas 24-letniego syna szefa rzšdu, puszczono w najpopularniejszym show telewizyjnym w ostatni poniedziałek wieczorem. Od tej pory zajmujš się nimi media całego kraju i politycy.

Syn był pijany

Rzšd przystšpił do kontrataku. Sam premier wyraził oburzenie, że telewizja zapłaciła 60 tysięcy szekli za nagranie, co jest jego zdaniem „przekroczeniem granicy” i powinien się tym zajšć wymiar sprawiedliwoœci.

Minister sprawiedliwoœci Ajelet Szaked powiedziała zaœ w pištek, że rzšd powinien przygotować ustawę, która by zakazywała publikacji tajnych taœm. O treœci nagrania, w którym jest mowa o wspieraniu przez premiera interesów multimilionera Kobiego Majmona, przedstawiciele rzšdu majš do powiedzenia jedno: młody Netanjahu był pod wpływem alkoholu. On sam zresztš też tak się tłumaczy, przeprasza i zapewnia, że nie wiedział co mówi. Czyli opowieœci o 20 miliardach dolarów nie należy traktować poważnie.

Nic nie zaszkodzi Netanjahu?

Czy taœmy zaszkodzš rzšdzšcemu prawie od dziewięciu lat Netanjahu? - To zależy, w jakim œrodowisku. Zaœlepieni zwolennicy widzš w przywódcy tylko pozytywne strony. Podczas spotkania pod koniec tygodnia ludzie rzšdzšcego Likudu wyrażali podziw dla taty, syna i mamy. Prawica mówi, po co się mieszać w prywatne sprawy. A liberalne media, takie jak dziennik „Haarec” dršżš aferę, to dla nich główna informacja – mówi „Rzeczpospolitej” Uri Huppert, adwokat i publicysta z Jerozolimy.

Od krytyków można też usłyszeć, że inni politycy izraelscy, tacy jak były premier Ehud Olmert, trafili do więzienia za mniejsze nadużycia niż te, które się przypisuje Beniaminowi Netanjahu.

Prokuratura bada zarzuty korupcyjne. Premier jest oskarżany o dogadywanie się z właœcicielem jednej z gazet w sprawie pozytywnych artykułów na swój temat. Trwa dochodzenie w sprawie zakupu niemieckich okrętów podwodnych. Zdaniem opozycji to największy skandal korupcyjny w historii kraju, sam Netanjahu nie jest traktowany jako podejrzany, choć ma być przesłuchany w tej sprawie. Jednym z szeœciu podejrzanych jest natomiast prawnik premiera. - Nie wiem, jak Netanjahu mógł nie wiedzieć o tym, że on działał w interesie niemieckiego producenta – mówił w sobotę jeden z liderów opozycji.

Dużo emocji w Izraelu budzi też inny zarzut. Premier miał dostawać skrzynki kubańskich cygar od biznesmena, a jego żona, Sara, butelki szampana rose, który ponoć bardzo lubi.

- Wiele wskazuje jednak na to, że Netanjahu może sobie pozwolić na więcej niż inni politycy, bo atmosfera w kraju się zmienia, odchodzimy od demokracji liberalnej – słyszę od jednego z rozmówców.

Likud może przegrać

Jednak opublikowany w sobotę sondaż dla telewizji Hadaszot pokazuje, że popularnoœć Likudu, prawicowej partii premiera Netanjahu, spada. Teraz może ona liczyć na 25 mandatów w 120-miejscowym Knesecie (teraz ma 30 i jest największš partiš w parlamencie).

I może przegrać z sojuszem centrowych ugrupowań Jesz Atid i Kulanu. Sondaż daje im razem 29 mandatów, teraz majš odpowiednio 11 i 10. Problem polega na tym, że nie wiadomo, czy taki sojusz powstanie. Na razie pierwsza partia jest w koalicji rzšdowej z Likudem, a druga w opozycji. Szef Kulanu, minister finansów Mosze Kalon, powiedział po publikacji sondażu, że jego ugrupowanie wystartuje samodzielnie. Częœć partyjnych kolegów naciska na Kalona, by opuœcił rzšd ze względu na zarzuty korupcyjne wobec premiera. To oznaczałoby rozpad koalicji i przyœpieszone wybory (normalnie następne powinny się odbyć do wiosny 2019 roku).

W klubie nocnym z ochroniarzem

Cichy bohater afery taœmowej Kobi Majmon jest multimilionerem, właœcicielem udziałów w polach gazowych Tamar u wybrzeży Izraela na Morzu Œródziemnym.

Jego syn i młody Netanjahu odwiedzali kluby nocne w Tel Awiwie korzystajšc z rzšdowej limuzyny (w której nagrano rozmowę), synowi premiera towarzyszyli rzšdowy kierowca i ochroniarz.

Rozmowa odbyła się, pisze „Haarec”, niedługo podpisaniu umowy gazowej.

Premier zapewnia, że tylko raz w życiu spotkał się z Kobim Majmonem i było to 10 lat temu. Miał też nic nie wiedzieć o tym, że jego syn przyjaŸnił się z Majmonem juniorem.