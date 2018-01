Jak dowiaduje się "Rzeczpospolita", we wtorek o 13:00 odbędzię się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem ma być nowa ordynacja wyborcza.

Ludowcy od wielu tygodni podkreœlali, że będš apelować do prezydenta o to, by nie podpisywał nowej ordynacji wyborczej. Jak podkreœlali m.in. Kosiniak-Kamysz i poseł PSL Piotr Zgorzelski, zmiany w kodeksie wyborczym sš nie do przyjęcia nawet po wycofaniu się PiS z wielu propozycji m.in. ze zmiany granic okręgów wyborczych czy całkowitego zakazu głosowania korespondencyjnego.

W ubiegłym tygodniu Sejm zakończył prace nad ordynacjš. Teraz do wejœcia jej w życie pozostał tylko podpis Andrzeja Dudy.