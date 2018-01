Michał Kamiński do PiS: Czas, w którym możecie bezkarnie ogrywać wszystkich, się skończył

- Mam wrażenie, że zapały Prawa i Sprawiedliwoœci do rozbijania klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego po naszej deklaracji osłabły - powiedział Michał Kamiński z Unii Europejskich Demokratów, komentujšc deklarację szefa jego koła Jacka Protasiewicza, że w przypadku skurczenia się klubu PSL poniżej 15 posłów Ludowcy mogliby liczyć na wsparcie UED.

Baszko miał wyjœć z klubu już w czwartek, ale ostatecznie do tego nie doszło. Politycy PSL próbujš skłonić go do zmiany decyzji - informował Fakt24.pl. Z informacji uzyskanych przez "Rzeczpospolitš" również wynika, że Baszko wcišż jest posłem PSL.

Utrata posła oznaczałaby, że liczba posłów Ludowców w parlamencie wyniesie 14. Tymczasem do stworzenia klubu parlamentarnego wymagane jest 15 posłów, co oznacza, że PSL musiałby w miejsce klubu stworzyć koło poselskie w Sejmie. Szef koła Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz zapowiadał, że w przypadku odejœcia Baszki, PSL mógłby liczyć na wsparcie któregoœ posłów UED.

W rozmowie w Polsat News Michał Kamiński z UED zaznaczył, że taki transfer nie miałby "nic wspólnego z naszych wchodzeniem do PSL". - Prawo i Sprawiedliwoœć od poczštku, bardzo brutalnie rozgrywa opozycję i cały czas z opozycjš wygrywa. Ja myœlę, że w politycy się jest nie tylko po to, by cišgle być pięknoduchem i cišgle załamywać ręce, jak PiS po raz kolejny - od aborcji zaczynajšc, na różnych innych sprawach kończšc - ogrywa opozycję. Myœmy powiedzieli bardzo wyraŸnie: nie pozwolimy na to, żeby klub Polskiego Stronnictwa Ludowego upadł w Sejmie. Dlatego, że to byłaby strata dla opozycji. Jeden klub opozycyjny mniej, jedno miejsce w Konwencie Seniorów mniej itd. - tłumaczył.

- Bardzo wyraŸnie, mam wrażenie, że zapały Prawa i Sprawiedliwoœci do rozbijania klubu PSL po naszej deklaracji osłabły - ocenił poseł. - My powiedzieliœmy wyraŸnie: nie pozwolimy wam na to, tzn. czas, w którym możecie bezkarnie ogrywać wszystkich, się skończył. I ja na to osobiœcie nie pozwolę i moja partia nie pozwoli - zapowiedział.

Na uwagę, że UED ma tylko czterech posłów, Kamiński odparł, że "wielkie projekty polityczne zaczynały się od niewielu osób". - To że nas jest czterech nie zmienia faktu, że nie będziemy aktywnym, tak jak byliœmy do tej pory, uczestnikiem gry parlamentarnej i będziemy nim. Natomiast z całš pewnoœciš nas od PSL-u bardzo wiele różni, od spraw œwiatopoglšdowych zaczynajšc - mówił, wymieniajšc w tym kontekœcie głosowanie nad projektami ustaw zmieniajšcymi przepisy ws. aborcji.

- Małe koło, ale zagłosowaliœmy jednoznacznie w obronie praw kobiet i w obronie tego, żeby inicjatywy obywatelskie mogły być rozpatrywane przez Sejm. Pytany, dlaczego z takš deklaracjš posłowie UED zagłosowali przeciwko projektowi komitetu "Ratujmy Kobiety", zaostrzajšcemu przepisy dotyczšce aborcji, Kamiński powiedział, że "w sprawie drugiej inicjatywy obywatelskiej myœmy już głosowali w warunkach, w których pierwsza została odrzucona". - Ja nie widzę powodu, dla którego liberalni obywatele, czy lewicowi obywatele, majš być gorzej traktowani niż katoliccy obywatele w Polsce - ocenił.