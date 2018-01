PO tłumaczy głosowanie za prawami dla myśliwych: "wrzutka"

Nowelizacja, przegłosowana w parlamencie tuż przed œwiętami Bożego Narodzenia, a przed Nowym Rokiem podpisana przez Andrzeja Dudę, przyznaje myœliwym m.in prawo do polowania w parkach narodowych i rezerwatach.

Bartosz Arłukowicz tłumaczy, że była to "wrzutka łowiecka" i zapowiada wniesienie poprawki w tej sprawie.

Głosowanie było w sprawie zabezpieczenia rolników przed szalejšcym ASF (w 2015 były 3 ogniska a sš 104). PiS zrobił "wrzutkę łowieckš". Ustawę robili jak zwykle w pędzie i w kilkadziesišt godz. Dlatego PO złoży we wtorek poprawkę do prawa łowieckiego znoszšcš te skand przepisy.

Tuż przed œwiętami posłowie przegłosowali poprawki do Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaŸnych zwierzšt.

Za przyjęciem tych przepisów głosowali wspólnie posłowie partii rzšdzšcej i opozycji - 433. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Nowe przepisy przy okazji walki z afrykańskim pomorem œwiń przyznajš myœliwym szerokie prawa - na przykład "ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzšt łownych", co dotychczas było regulowane ustawš o ochronie przyrody. Po wejœciu przepisów w życie będzie je ustalał Polski Zwiazk Łowiecki.

Nowe przepisy umożliwiajš również karanie kogoœ, kto "umyœlnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania", nawet jesli polowanie odbywa się na prywatnym terenie.

Jeœli na terenie objętym polowaniem pojawiš się grzybiarze lub spacerowicze, grozi im mandat, jeœli nie zareagujš na nakaz myœliwych opuszczenia tego miejsca.

Z kolei informacja, gdzie akurat odbywa się polowanie, nie będzie ogólnie dostępna "ze względu na bezpieczeństwo myœliwych".

W ustawie o ułatwieniu zwalczania chorób zakaŸnych zwierzšt posłowie zaakceptowali te przepisy, których dotychczas lobby miœliwych nie udało się umieœcić w ustawie o prawie łowieckim, nad którš obecnie pracujš sejmowe komisje.

Na przykład w ramach nowych przepisów właœciciel, który nie chce, aby na jego terenach odbywały się polowania, będzie musiał oœwiadczyć przed sšdem, że polowania nie sš zgodne z ich sumieniem i dopiero na tej podstawie będš mogli ubiegać się o wyłšczenie swoich ziem z obszarów łowieckich.

Zgodne głosowanie opozycji za wprowadzeniem tych przepisów wywołało oburzenie internautów. Oskarżajš posłów partii opozycyjnych, że nie zapoznali się z dziewięciostronicowym drukiem, w którym opisane były nowelizowane przepisy.

Rozumiecie to? Myœliwy wchodzi na WASZĽ ziemię, ale to WY macie udowadniać, że Wasze przekonania nie pozwalajš na polowanie. Nowe prawo łowieckie. Nie można do tego dopuœcić!! https://t.co/d3sosm6FfH

Jeszcze trochę a do lasu na spacer będziemy się zapisywać i prosić o pozwolenie na grzybobranie bo jakiœ gostek ze strzelbš może mieć ochotę sobie postrzelać do tego co żyje w lesie gdzie jest jego naturalne œrodowisko,to jest jakaœ aberracja by myœliwi byli uprzywilejowani