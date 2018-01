11 krajów na liście państw naruszających wolność religijną

Departament Stanu USA po raz kolejny opublikował listę krajów, w których w największym stopniu naruszana jest wolnoœć religijna. Dziewięć ze wskazanych państw to kraje azjatyckie, dwa - afrykańskie.

Na liœcie znalazły się: Arabia Saudyjska, Birma (Mjanma), Chiny, Iran, Korea Północna, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan oraz afrykańskie Erytrea i Sudan. Te same państwa znalazły się również w zeszłorocznym zestawieniu. Dzień po opublikowaniu tej listy, dokooptowany do niej został Pakistan. Sami zainteresowani uznali to za akt powodowany "politycznymi motywami".

USA podobna listę publikujš co roku, wskazujšc rzšdy, które angażowały się lub tolerowały systematyczne, cišgłe i rażšce łamanie wolnoœci religijnej. - Ochrona wolnoœci religijnej ma kluczowe znaczenie dla pokoju, stabilnoœci i dobrobytu. Nasze wskazania majš na celu poprawę poszanowania wolnoœci religijnej w tych krajach - stwierdzono w oœwiadczeniu.

Departament Stanu przyznał też, że kilka ze wskazanych krajów pracuje nad poprawš w kwestii szacunku dla wolnoœci religijnej. - Cieszymy się z tych inicjatyw i oczekujemy dalszego dialogu. Stany Zjednoczone nadal pracujš z rzšdami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i przywódcami religijnymi, aby szerzyć wolnoœć religijnš na całym œwiecie - czytamy w oœwiadczeniu.

Jak informuje Radio Watykańskie, z "czarnš listš" zgadza się amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolnoœci Religijnej (USCIRF). Jej przewodniczšcy zaznacza jednak, że należałoby jš poszerzyć o takie kraje, jak Rosja, Syria, Nigeria, Republika Œrodkowoafrykańska czy Wietnam.