Plan Petru kontra Plan Morawieckiego

Ryszard Petru założył stowarzyszenie „Plan Petru”, w ramach którego ma powstać konkurencyjny dla Planu Morawieckiego program zjednoczonej opozycji. Stowarzyszenie jest odrębnym bytem od macierzystej formacji byłego lidera Nowoczesnej. Petru chce się teraz skupić na punktowaniu polityki rzšdu Mateusza Morawieckiego oraz spajaniu opozycji przeciwko PiS.

„W kluczowym dla Polski 2018 roku œcisła współpraca opozycji to jedyna szansa na wyborczy sukces. Żadna z formacji pro-europejskich i pro-demokratycznych nie ma dziœ szans na samodzielne zwycięstwo w wyborach. Tylko działajšc wspólnie wygramy wybory samorzšdowe, europejskie, parlamentarne i prezydenckie.” Tak zaczyna się manifest „Wspólny Plan Naprawy Polski”, który Ryszard Petru przedstawił podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Według byłego lidera Nowoczesnej, dzień przejęcia rzšdów przez opozycję, nie może być poczštkiem dyskusji programowej między ugrupowaniami, które muszš się zjednoczyć, żeby wygrać nadchodzšcš serię wyborów.

Ryszard Petru zaproponował współpracę opozycji, która powinna obejmować płaszczyznę programowš. Poseł Nowoczesnej pochwalił postulaty programowe PSL (postulaty edukacyjne dualnego systemu, powszechna nauka języka angielskiego), PO (postulaty zachęcenia Polaków do dłuższej aktywnoœci zawodowej, czy propozycja obniżonej stawki VAT na produkty żywnoœciowe), SLD (wspieranie polskiego eksportu), jednak nie wspomniał o żadnym pozytywnym postulacie Nowoczesnej.

Petru chce przedstawić kontrpropozycja dla rzšdów Morawieckiego. - Pora na stworzenie wspólnego programu naprawy państwa - mówił Petru i przedstawił kluczowe dla rozwoju Polski obszary jak: dynamiczny i zdrowy rozwój gospodarczy oparty na nowoczesnych inwestycjach, eksporcie i konsumpcji, realny wzrost płac osišgany poprzez odejœcie od modelu taniej siły roboczej, politykę międzynarodowš gwarantujšcš trwałe sojusze i uczestnictwo w strefie euro, ochronę zdrowia skupionš na pacjencie, opartš na konkurencji i symbiozie prywatnych i publicznych systemów, niezależnš energetykę stopniowo odchodzšcš od węgla, edukację opartš na wiedzy praktycznej, otwartoœci i tolerancji, efektywnš politykę rolnš wspierajšcš rodzimš produkcję i eksport, niezależnš kulturę szeroko dostępnš dla społeczeństwa bez względu na dochody i miejsce zamieszkania, niezależny od politycznych wpływów system sprawiedliwoœci.

Poza ogólnikami były lider Nowoczesnej nie przedstawił planów i pomysłów na realizację postulatów zawartych w manifeœcie. - Stowarzyszenie „Plan Petru” ma być ponadpartyjnš płaszczyznš dyskusji i wspólnej pracy nad „Planem Naprawy Państwa”, który będzie alternatywš dla obecnie realizowanej przez rzšdy PiS polityki społeczno-gospodarczej. Proponowane rozwišzania i kierunki będš przedmiotem analiz i dyskusji. Stowarzyszenie prowadzić będzie swojš działalnoœć poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, grup eksperckich i otwartych spotkań z Polakami oraz przygotowywanie projektów ustaw naprawczych - dowiedzieliœmy się podczas konferencji byłego szefa Nowoczesnej.

Do współpracy Petru chce zaprosić przedstawicieli partii politycznych i samorzšdowców. Współpracš z Petru na pewno nie będzie zainteresowany Kukiz’15, ugrupowanie Janusza Korwina- Mikke i formacje skrajnie prawicowe. Z liderów partii opozycyjnych stanowisko ws. ewentualnej współpracy zajšł tylko Włodzimierz Kosiniak- Kamysz, lider PSL. - Rozmawiałem z przewodniczšcym Petru. Mówiłem jednoznacznie: my idziemy swojš drogš, oczywiœcie jeżeli będzie zaproszenie na jakaœ merytorycznš debatę, możemy w niej wzišć udział, ale w jakiejkolwiek instytucjonalnej formie nie będziemy brać udziału - stwierdził.

Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że będzie się przyglšdać, czy stowarzyszenie jest zgodne z wartoœciami Nowoczesnej. Milczy Włodzimierz Czarzasty, lider SLD, ale pomysł skrytykowała rzeczniczka Sojuszu Anna Maria Żukowska, która napisała na Twitterze: "Może trzeba Petru zwrócić uwagę, że to raczej on pracuje tym ruchem na sukces PiS? ( ) Jak ktoœ sobie zakłada pseudopolityczne stowarzyszenie o celach takich, jak partia w której jest, obok tej partii, to co to jest? Wzmocnienie?" oraz "Były lider tworzy ponadpartyjnš płaszczyznę dyskusji i wspólnej pracy. Ileż to ja już takich inicjatyw widziałam? Dom Wszystkich Polska Kalisza, Biało-Czerwoni Napieralskiego, Polska Lewica Millera, Inicjatywa Polska Jońskiego i Nowackiej, Europa+ Kwaœniewskiego, SDPL Borowskiego".

Inicjatywy nie komentuje Grzegorz Schetyna, lider PO. Sławomir Neumann, szef klubu parlamentarnego Platformy powiedział, że nie zamierza zapisywać się do stowarzyszenia Petru, ale ma nadzieję, że „Plan Petru” będzie element przekonywania całej Nowoczesnej do współpracy z Platformš i budowania wspólnych działań. Na wtorek rano zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli władz klubowych Platformy i Nowoczesnej.

Dystans opozycji wobec inicjatywy Ryszarda Petru sprawia, że otwartym pozostaje pytanie, czy opozycja będzie chciała podpisać się pod planem byłego lidera Nowoczesnej?