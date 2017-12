Indie: Supergwiazda kina zakłada partię polityczną

http://www.bollywoodhungama.com www.bollywoodhungama.com [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Supergwiazda indyjskiego kina Rajinikanth, jeden z najlepiej opłacanych aktorów w Indiach, ogłosił rozpoczęcie kariery politycznej.

67-latek zapowiedział stworzenie własnej partii politycznej przed kolejnymi wyborami do parlamentów lokalnych. Aktor dodał, że jego obowiązkiem jest "zmiana systemu" w stanie Tamil Nadu. Co ciekawe poprzednim premierem tego stanu był zmarły w zeszłym roku Jayalalithaa Jayaram, również była gwiazda indyjskiego kina.

Poniżej dalsza część artykułu

Przemawiając do swoich zwolenników w mieście Chennai Rajinikanth zapowiedział, że chce powalczyć o "wszystkie 234 miejsca" w zgromadzeniu stanowym.

- Gdybym teraz nie podjął decyzji, poczucie winy by mnie prześladowało. Nie robię tego dla stanowiska, czy pieniędzy lub sławy, bo tych mam dość - podkreślił.

Już w maju Rajinikanth zaapelował do swoich fanów, by "byli gotowi na wojnę" we właściwym czasie, by przejąć "zepsuty" system polityczny oraz "gnijącą demokrację".

W Tamil Nadu o Rajinikanthu mówi się per "Supergwizada". Od 1975 zagrał w ok. 200 filmach.