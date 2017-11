"Porozumienie" stało się faktem

Porozumienie - nowa partia Jarosława Gowina - stało się faktem. W sobotę na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia polityczna, stworzona na bazie Polski Razem.

Na konwencji założycielskiej ugrupowania Jarosława Gowina pojawiło się ponad 1000 delegatów. Spotkanie odbyło się w jednej z sal na Stadionie Narodowym w Warszawie - Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania - powiedział w swoim przemówieniu Jarosław Gowin.

Poza nazwą w trakcie konwencji nie było większych zaskoczeń. Do partii przeszedł poseł Zbigniew Gryglas, wcześniej polityk Nowoczesnej. Gryglas został też wiceprezesem zarządu nowej partii. - Jestem przekonany, że nikt nigdy mnie nie będzie już karał za patriotyzm - mówił w trakcie spotkania. To nawiązanie do nagany, którą otrzymał w Nowoczesnej za pojawienie się na mównicy sejmowej z opaską NSZ.

Nowa partia Gowina powiększa się o środowiska wolnościowe, republikańskie i samorządowe. Nowi członkowie we władzach Porozumienia oddają to poszerzenie. Nowymi wiceprezesami zarządu zostali - poza Gryglasem - Magdalena Błeńska i Karol Rabenda (Stowarzyszenie Republikanie), Robert Anacki (były wiceprezes Partii Wolność) i Arkadiusz Urban ze Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego. Do Zarządu weszli też m.in. Marcel Klinowski, Michał Wypij, Piotr Dardziński (wiceminister nauki), Romuald Szeremietiew i Jan Strzeżek z Młodej Prawicy, która będzie młodzieżówką formacji Gowina. Nowy zarząd partii liczy 50 osób.

Jarosław Gowin mówił w swoim przemówieniu o tym, że Zjednoczona Prawica odnawia wiarę Polaków w demokrację, bo realizuje zapowiedzi wyborcze. Padło też stwierdzenie o nieobecnym na konwencji Jarosławie Kaczyńskim. - Nie zawsze się zgadzamy i pewnie też w przyszłości nie unikniemy jakichś sporów, ale chcę, żeby pan wiedział, że mamy tutaj wspólnie zaufanie do pańskiego przywództwa - powiedział Gowin. Krótki list od Jarosława Kaczyńskiego odczytał w jego imieniu Mariusz Błaszczak. To, że lider PiS - który jest chory - nie pojawi się na konwencji, było jasne już od wczoraj. Ale nie było dominującym tematem w kuluarach.

Zamiast tego dużo mówiło się o wyborach samorządowych. Jarosław Gowin w przemówieniu zapowiedział powołanie Rady Samorządowej, która przygotuje założenia kolejnego etapu reformy samorządowej. Bo to wybory samorządowe będą pierwszym testem dla nowej formacji. I powodem, dla którego porozumienie Gowin starał się zawrzeć z bardzo wieloma środowiskami. Bo aby jego formacja miała w kontekście rozmów o wspólnych listach i kandydatach w ramach Zjednoczonej Prawicy jak najmocniejszą pozycję, musi mieć jak najsilniejszą pozycję startową.

W warstwie programowej dużo mówiło się też na konwencji o sprawach ekologicznych i walce ze smogiem. Swoje obszerne przemówienie o ekologii i smogu wygłosiła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Najnowsze informacje dotyczące rekonstrukcji wskazują, że może zastąpić ministra Jana Szyszkę. Dlatego nacisk na sprawy ekologii na konwencji Gowina nie wydaje się przypadkowy.

Formuła całego projektu politycznego Gowina była przygotowywana przez wiele miesięcy. Wkrótce okaże się, jak to porozumienie będzie działać w praktyce. Zarówno w w Zjednoczonej Prawicy, jak w rozkręcającej się powoli kampanii samorządowej.