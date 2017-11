Staniszkis: Społeczeństwo wymiecie PiS z Dudą na czele

Sama wspierałam w kampanii wyborczej Andrzeja Dudę, wmawiałam ludziom, że będzie dobrym prezydentem. Teraz czuję się odpowiedzialna za to, co się dzieje - mówiła socjolog, prof. Jadwiga Staniszkis.

W wywiadzie udzielonym tygodniowi "Wprost" Staniszkis oceniała destrukcyjne, jej zdaniem, działania Prawa i Sprawiedliwości. Polegają one, przede wszystkim na dążeniu do zmiany całego społeczeństwa, a co według profesor jest cechą charakterystyczna rządów totalitarnych.

Jak mówiła Staniszkis, obecna sytuacja w Polsce przypomina późne lata 40. - Przechodziliśmy wtedy z pozornej powojennej demokracji, z systemu wielopartyjnego, do komunizmu. Wtedy też odbywało się to krok po kroku.

Zdaniem socjolog Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pozory demokracji, jednocześnie łamiąc konstytucję, niszczy państwo i demoralizuje ludzi.

Staniszkis chwali niektóre działania socjalne ekipy rządzącej, krytykuje jednak ostro towarzyszące im wykorzystywanie kompleksów społecznych i "napuszczanie na siebie" różnych grup społecznych, co skutkuje nieustannym zaostrzaniem i tak głębokich już podziałów.

Jadwiga Staniszkis bardzo krytycznie ocenia również prezydenta Andrzeja Dudę. Uważa, że jest on osobą płytką i zadowoloną z siebie, łamie konstytucje mówiąc o potrzebie stworzenia nowej, która ukryłaby jego działania. - Tacy ludzie nie powinni pchać się na szczyty władzy - uważa Staniszkis. Mówi, że sama podczas kampanii wyborczej wspierała Andrzeja Dudę i "wciskała ludziom", że będzie on dobrym prezydentem. - Czuję się odpowiedzialna za to, co się teraz dzieje - przyznaje.

Socjolog jest zdania, że polskie społeczeństwo odbuduje się jednak i "wymiecie tych PiS-owców z Dudą na czele".