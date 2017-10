Prof. Ryszard Bugaj: Propozycje Schetyny będą drogo kosztować

Ani wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, wraz ze Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem, ani konwencja Platformy Obywatelskiej nie przekonały byłego lidera Unii Pracy prof. Ryszarda Bugaja do Zjednoczonej prawicy czy PO.

O PiS prof. Bugaj mówił w TVN24, że "bilans jego rządów jest zły", choć - jak zaznacza - nie oznacza to, iż w działaniach PiS-u "nie ma pozytywnych elementów".

Z kolei Schetyna zaskoczył prof. Bugaja zapowiedzią powrotu do kapitałowego filaru emerytur (prywatnych funduszy emerytalnych, do których trafiała część składki). - Po pierwsze, to zły pomysł. Po drugie, to oni to zlikwidowali - przypomniał ekonomista.

Prof. Bugaj wypomniał też PO, że złożone przez Schetynę obietnice - np. objęcie programem 500plus wszystkich dzieci - będą drogo kosztować, a przecież lider PO nie zapowiedział jednocześnie podwyżki podatków. Ekonomista zaznaczył, że "nie sądzi, by był trend, który by zmuszał Schetynę do obiecania 500plus na pierwsze dziecko", co - według prof. Bugaja - "z punktu widzenia socjalnego jest bardzo wątpliwe".

Ekonomista zauważył jednocześnie, że zarówno PiS, jak i PO są napędzane głównie słabością przeciwników politycznych.

- Już od dłuższego czasu PiS żyje z błędów Platformy, a Platforma z tego, że PiS plącze się we własne nogi - ocenił.