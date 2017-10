Ryszard Czarnecki: Polska stała się "playmakerem"

- Polska przestała być membraną, pasem transmisyjnym Berlina i Paryża, a stała się "playmakerem" - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Na początku rozmowy red. Jacek Nizinkiewicz zapytał o spodziewaną rekonstrukcję rządu. - Zapewne jakieś korekty będą, zapowiadała to już w wywiadach pani premier - mówił Czarnecki. - Na początku naszej kadencji wydawało się naturalne, że Jarosław Kaczyński stanie na czele Rady Ministrów, ale prezes podjął decyzję, że premierem będzie Beata Szydło - dodał.

- Co będzie w przyszłości - zobaczymy. Te zmiany, które będą, będą zmianami ministrów, ale nie muszą być zmianą premiera - uważa wiceszef PE.

Kolejnym wątkiem było podsumowanie ostatnich dwóch Polski na arenie międzynarodowej. - Polska przestała być membraną, pasem transmisyjnym Berlina i Paryża, a stała się "playmakerem" - twierdzi Czarnecki.

Grzegorz Schetyna w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" mówi, że Jarosław Kaczyński jest Marianem Krzaklewskim bis, który rządzi z tylnego siedzenia, chowając się za kobietą. - To nieeleganckie słowa wobec kobiety, wobec premier. Znam Schetynę i wiem, że stać go na bardziej eleganckie słowa - komentował Czarnecki.

- Jak policzyłem, Jarosław Kaczyński jest ojcem chrzestnym pięciu premierów i trzech prezydentów - powiedział Czarnecki, ale podał nazwisk, które ma na myśli.

Czy Beata Szydło przydałaby się w Parlamencie Europejskim? - Z doświadczeniem pani premier Szydło, przydałaby się w wielu miejscach, ale jest obecnie premierem - odpowiedział wiceprzewodniczący PE.

Czarnecki nie chciał oceniać personalnie ministrów, którzy mogą zostać zdymisjonowani. Na stwierdzenie, że najgorzej ocenianym ministrem w rządzie jest szef MON Antoni Macierewicz, odparł, że dzięki jego działaniom mamy bardzo dobre relacje z największym mocarstwem na świecie - Stanami Zjednoczonymi. - Wierzę, że te śmigłowce będą, w oparciu o polski przemysł, jak zakłady w Mielcu - powiedział Czarnecki.

Padło też pytanie o to czy Polska w nowym budżecie Unii Europejskiej dostanie mniej pieniędzy, niż było to dotychczas. - Ten kawałek tortu przeznaczony dla Polski będzie siłą rzeczy mniejszy, a więcej dostaną więcej biedniejsze kraje - powiedział wiceszef PE. Dodał, że nie zgadza się z tym, bo Polska zalicza się do siedmiu najbiedniejszych krajów w UE.