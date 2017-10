„Kolumny Niepodległości”. MON chce stawiać w Polsce pomniki. Koszt: 5 milionów zł

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedział program „Kolumny Niepodległości”, który przewiduje budowę memoriałów w miejscach szczególnych dla historii Polski. Realizacja programu wyniesie 5 milionów złotych.

- Chcemy w ten sposób upamiętnić wysiłek Polaków, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolnością. Chcemy oddać hołd tym, których nazwiska znamy, ale też bezimiennym bohaterom naszej historii. Chcemy przypomnieć o historii lokalnych społeczności, dzięki którym dziś cała Ojczyzna może cieszyć się niepodległością, wolnością – mówi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. - Szanujemy niepodległość i chcemy przypominać wszystkim i wszędzie, jak jest ona dla nas ważna – dodaje szef MON.

Program ma nawiązać do upamiętniania dziesięciolecia niepodległości w 1928 roku. Wówczas powstawały w kraju pomniki niepodległości. Często były to kolumny z orłem zrywającym się do lotu i ze zrzuconymi kajdanami.

Program będzie podzielony na trzy etapy. MON wyłoni najlepszy projekt artystyczno-architektoniczny. Autor otrzyma od ministerstwa 30 tysięcy złotych. Po 8,5 tysiąca otrzymają autorzy dwóch wyróżnionych projektów.

Kolejnym etapem będzie wyłonienie miejsc, w których powstaną pomniki. - Naszą ideą jest stworzenie w Polsce społecznego ruchu na rzecz świętowania niepodległości i radości z jej odzyskania – mówi Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i jednocześnie koordynator projektu.

W budżecie resortu przeznaczonym na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaplanowano na realizację programu 5 mln zł.