Sprowadzenie pomnika Jana Pawła II. Mer miasta komentuje słowa Szydło

Beata Szydło zadeklarowała, że będzie chciała sprowadzić do Polski pomnik Jana Pawła II. Zapowiedź premier skomentował mer miasta Ploermel.

Pomnik Jana Pawła II stoi w Ploermel od 2006 r. i według dziennika "Le Figaro" od początku był przedmiotem kontrowersji. Nie chodziło jednak o sam pomnik, lecz o jego element - krzyż.

Postanowienie Rady Stanu, stanowi potwierdzenie werdyktu sądu administracyjnego w Rennes z 2015 r., który powołał się na obowiązującą we Francji od 1905 r. ustawę o rozdziale Kościoła od państwa. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Na usunięcie krzyża władze Ploermel mają sześć miesięcy. Jeśli tego nie dokonają, cały pomnik będzie musiał zniknąć z przestrzeni publicznej.

Rząd podejmie starania, by "ocalić od ocenzurowania" pomnik papieża Jana Pawła II we Francji; zaproponujemy przeniesienie go do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej - powiedziała wczoraj premier Beata Szydło.

Zapowiedź polskiej premier skomentował mer miasta. Jego zdaniem w tej deklaracji nie ma niczego zaskakującego. Patrick Le Diffon ocenił, że Polska nie chce tak naprawdę przejąć pomnika, lecz okazać okazać poparcie dla chęci zatrzymania przez lokalne władze krzyża na pomniku.