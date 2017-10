Czarzasty: Rezydenci? Protest może się rozlać na Polskę

- Z badań, które przeprowadzamy, wychodzi dla naszego kandydata na prezydenta Warszawy między 8 a 18 proc. poparcia - mówił w programie #RZECZOPOLITYCE Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD.

Początek rozmowy dotyczył protestu lekarzy rezydentów, który zdaniem lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej szybko się nie skończy. - Myślę, że on (protest-red.) jeszcze trochę potrwa. Przypominam, że to nie jest pierwszy taki protest, pamiętajmy o mobilizacji kobiet - mówił lider SLD. - Dzisiaj zbierają się związki zawodowe służb medycznych, zobaczymy jaką podejmą decyzję - dodał. Jego zdaniem protest może rozszerzyć się na całą Polskę.

Czarzasty skrytykował działanie TVP Info, które podawało, że rezydenci są bogaci i zajadają się kawiorem. Dodał, że na sporze politykę robi głównie PiS.

Lider SLD powiedział, że zwiększenie środków na służbę zdrowia ma zapisane w programie właściwie każda partia, ale nie każda potrafiła to wdrażać. - My mieliśmy dwa postulaty: wzrost środków do 7 proc. PKB, bo taka jest tendencja; i zawsze chcieliśmy żeby było 50 proc. więcej miejsc na studiach medycznych, bo lekarze wyjeżdżają - mówił Czarzasty. - Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł szedł do wyborów z hasłem, że będzie przekazywane 6 proc. PKB na służbę zdrowia. Dlaczego tak nie jest? To wynika z pozycji ministra Radziwiłła, która jest słaba - dodał.

Przewodniczący SLD odniósł się do projektu sieci szpitali Ministerstwa Zdrowia. Powoływał się na rozmowy ze znajomymi z branży medycznej, którzy w prosty sposób tłumaczyli, że mniejsza liczba szpitali nie skróci kolejek do lekarzy.

Kolejnym wątkiem były relacje między prezydentem Andrzejem Dudą a PiS. Czarzasty powiedział, że w interesie partii rządzącej nie jest konflikt z prezydentem, bo wyborcy nie lubią tych, którzy się kłócą. - Paradoksem jest to, że największą opozycją do PiS jest obecnie prezydent Andrzej Duda - mówił lider SLD.

Przewodniczący Sojuszu powiedział też, że jeśli PiS nie zmieni gruntownie ordynacji wyborczej przed wyborami samorządowymi, to z listy SLD Lewica Razem wystartuje do sejmików i powiatów 16 tys. kandydatów. Nie będzie zatem szerszej koalicji, o jakiej wspominał niedawno Ryszard Petru. Gość nie chciał powiedzieć, kto będzie kandydatem SLD na prezydenta Warszawy. - Z badań, które przeprowadzamy, wychodzi dla naszego kandydata na prezydenta Warszawy między 8 a 18 proc. poparcia - powiedział Czarzasty.