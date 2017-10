Guział: Jaki może zrobić więcej dla Warszawy niż dotychczasowi prezydenci

- Ustawa reprywatyzacyjna jest bardzo dobrze sklejona. Widać, że Patryk Jaki wyciągnął wnioski z ostatnich ponad 20 lat - mówił w programie #RZECZOPOLITYCE Piotr Guział, warszawski radny. Dodał, że wiceminister sprawiedliwości może zrobić więcej niż jej dotychczasowi prezydenci.

Radny pochwalił planowane zmiany w ordynacji wyborczej przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które zakładają wprowadzenie przezroczystych urn i kamer w komisjach. - Świat się zmienia i ordynacja wyborcza też musi. Chodzi przecież o to, żeby te wybory były bardziej transparentne - mówił Guział. Skrytykował jednak plotki, które głoszą, że PiS może wprowadzić inną zmianę; aby mogły startować w wyborach tylko komitety partyjne.

Inną zmianą, do której przymierza się obóz władzy jest zlikwidowanie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do gmin. - Uważam, że w gminach JOW-y się świetnie sprawdzają, bo mieszkańcy wybierają ludzi, których dobrze znają - oceniał Guział. - Nie ma statystyki, że w gminach przez to jest gorsze zarządzanie - bronił obecnego rozwiązania.

Zdaniem gościa plany wprowadzenia ustawy metropolitalnej były dobrym pomysłem (projekt ustawy został wycofany, ze względu na duży sprzeciw opinii publicznej). - Metropolia jest nieunikniona, bo są sprawy, które wychodzą poza granice administracyjne - mówił Guział. Dodał, że "PiS do tego pomysłu raczej już nie wróci".

Kolejnym wątkiem były plany radnego, który zamierza wystartować w wyborach samorządowych w Warszawie. - Rozmowy trwają już od jakiegoś czasu, ze wszystkimi partiami, poza PO-PiS-em - mówił Guział. - Jeśli wszyscy pójdą do wyborów samodzielnie, to wygra PO-PiS.

Gość programu mówił, że Platformie nie uda się odciąć od afery reprywatyzacyjnej, a postępowanie prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz ciągnie tę partią w dół. - Mała ustawa reprywatyzacyjna to gadżet wyborczy. Nie da się odciąć od tego, bo patologia reprywatyzacyjna jest kojarzona z Platformą Obywatelską - mówił radny.

Na koniec pochwalił ustawę reprywatyzacyjną, którą w zeszłym tygodniu przedstawił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. - Ustawa reprywatyzacyjna jest bardzo dobrze sklejona. Widać, że Patryk Jaki wyciągnął wnioski z ostatnich ponad 20 lat - mówił Guział. Dodał, że wiceminister sprawiedliwości może zrobić dla Warszawy więcej, niż wszyscy dotychczasowi prezydenci.