Ryszard Czarnecki: Referendum? Kto dużo łapie, słabo ściska

Czy jest kryzys między Francją a Polską, po wypowiedziach prezydenta Emmanuela Macrona? - Myślę, ze kryzys mają Francuzi ze swoim prezydentem, co pokazują badania, że 14 proc. go popiera, co oznacza, że co siódmy Francuz go popiera - mówił Czarnecki. Dodał, że prezydent Andrzej Duda ma ponad 50 proc. poparcia po dwóch latach rządów.

Czarnecki powiedział, że wypowiedzi Macrona były skandaliczne i nie myśli on o tym, że Francja produkuje łodzie podwodne, które chciałaby kupić Polska. - Najbardziej przerażeni byli francuscy dyplomaci, którzy pracują nad tym żeby relacje Paryż - Warszawa były dobre - powiedział wiceszef PE.

- Wydaje się, że Macron jest bardzo ideologiczny, ma swoją wizję i nie widzi w niej Polski - mówił Czarnecki. - Natomiast Angela Merkel twardo stąpa po ziemi, jak to Niemka, może nas nie lubić, nie kochać, ale ona wie, że bez Polski, że tych europejskich puzzli bez Polski się nie poukłada.

Gość mówił, że z perspektywy Polski lepiej, aby wybory wygrała Angela Merkel, nie Martin Schulz. - Łapiemy się za głowę w sprawie polityki migracyjnej, kanclerz Merkel popełniła błędy, ale wydaje się, że będzie ona bardziej pragmatyczna - mówił Czarnecki. - Martin Schulz jest antypolski, choć jego żona pochodzi z Dolnego Śląska. Wolę pragmatyczną Merkel niż głupio antyamerykańskiego i antypolskiego Schulza.

Czarnecki odniósł się do zapowiadanego przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum w sprawie konstytucji. Powiedział, że nie jest zwolennikiem idei referendum, a jego zdaniem rok konsultacji na temat nowej konstytucji to może być za mało. - Jestem mało szwajcarski. Nie po to ludzie wybierają parlament, aby ten uciekał od odpowiedzialności - powiedział Czarnecki.

- Jestem dłużej w polityce niż pan Paweł Mucha i uważam, że powinno być 4-5 pytań a nie 10, bo kto dużo łapie to słabo ściska - powiedział Czarnecki, odnosząc się do pomysłu współpracownika prezydenta Dudy.