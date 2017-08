Kazimierz Michał Ujazdowski: Opozycja nie powinna "testować" prezydenta

Foto: tv.rp.pl

- Opozycja nie powinna "testować" prezydenta i oczekiwać od niego, że on nagle się stanie politykiem opozycyjnym, tylko dostrzegać wagę tego, iż podejmuje decyzje korzystne z punktu widzenia interesu całości - ocenił europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski. Nawiązał w ten sposób do prezydenckich wet do ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS.