Tweet wszech czasów Baracka Obamy

Twitter w odpowiedzi na pytanie "Time'a" potwierdził, że żaden tweet w historii serwisu nie uzyskał tylu polubień, co wpis Obamy.

Tweet jest też piątym najczęściej podawanym dalej wpisem w historii serwisu.

W Charlottesville doszło do starć między faszyzującymi, neonazistowskimi i rasistowskimi organizacjami a lewicowymi kontrdemonstrantami. Ci pierwsi protestowali przeciwko usunięciu pomnika gen. Roberta E. Lee, jednego z liderów Konfederacji w czasie amerykańskiej wojny domowej. Podczas starć doszło do tragedii, kiedy samochód wjechał w grupę kontrdemonstrantów - zginęła jedna osoba a co najmniej 19 zostało rannych.

Obama komentując te wydarzenia napisał na Twitterze: "Nikt nie rodzi się nienawidząc innej osoby z powodu koloru skóry, pochodzenia czy religii". Tweetowi towarzyszyło zdjęcie Obamy stojącego przed oknem, z którego patrzy na niego czworo dzieci o różnych kolorach skóry.

W kolejnym wpisie można było przeczytać: "Ludzie muszą nauczyć się nienawidzić, a jeśli nauczą się nienawidzić, można nauczyć ich kochać... Ponieważ miłość jest bardziej naturalna dla ludzkiego serca, niż jej przeciwieństwo". Oba wpisy były cytatami z pierwszego czarnoskórego prezydenta USA Nelsona Mandeli.

Popularność tweeta Obamy kontrastuje z krytyką jaka spadła na Donalda Trumpa, który - tuż po starciach w Charlottesville potępił "przejawy nienawiści, bigoterii i przemocy z wielu stron". Dopiero dwa dni później - pod naciskiem własnej partii - wskazał nacjonalistów, neonazistów i rasistów jako odpowiedzialnych za starcia w miasteczku.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm