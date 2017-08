AfD "przeniosło" szwajcarską górę do Niemiec

Wpis został zamieszczony na Twitterze przez oddział AfD w Norymberdze. Parta szybko go usunęła, jednak tweet zauważony przez internautów, zdobył sławę w mediach społecznościowych. Hasło "Odzyskajmy swój kraj" znajduje się zresztą także w innych tweetach AfD. Ta sama grafika była kilka razy.

Przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec nie chcieli komentować wpadki. - To żenujący błąd dla jakiejkolwiek partii politycznej, ale tym bardziej dla narodowej - oceniła z kolei telewizja CNN.

AfD, która ma nadzieję powrócić do niemieckiego parlamentu we wrześniowych wyborach, prowadzi kampanię antyimigrancką i społecznie konserwatywną. Partia wzywa do natychmiastowego zamknięcia granic dla uchodźców, a obecność pięciu milionów muzułmanów w Niemczech określa jako "duże zagrożenie dla naszego państwa, naszego społeczeństwa i naszych wartości".

W przedwyborczych sondażach AfD zdobywa około 7-10 proc. głosów.