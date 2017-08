"Jeżeli pan się już obudził". Marszałek odpowiada Błaszczakowi

Jak przekonać szefa do awansu?

Na briefingu po sobotnim spotkaniu w Chojnicach z udziałem premier Beaty Szydło, szef MSWiA przypomniał, że pierwsze pieniądze na pomoc dla poszkodowanych zostały przekazane samorządom już w poniedziałek; dotychczas (stan na sobotę rano) samorządy otrzymały w sumie ponad 42 mln zł.

"To jest wsparcie skierowane do ponad 7,3 tys. rodzin, wsparcie bezpośrednie, umożliwiające funkcjonowanie w czasie przejściowym, zanim odbudują domy" - dodał minister.

Podkreślił, że rząd błyskawicznie wydał rozporządzenie upraszczające procedury związane z szacowaniem strat i naprawą szkód.

Błaszczak zwrócił się również do marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. - Panie marszałku, do pracy. Jeżeli się pan już obudził pięć dni po nawałnicy, skoro jest już pan przytomny, do pracy - powiedział szef MSWiA.

- W tym czasie kiedy minister Błaszczak prawdopodobnie wygrzewał się na słońcu, to ja już w sobotę i niedzielę, czyli bezpośrednio po nawałnicy, odwiedzałem te gminy, które doznały największych szkód, takie choćby jak Brusy i Dziemiany, czy też Czersk. Nie jest prawdą to, o czym mówi w sposób bezczelny minister Błaszczak. Ja zabrałem się do pracy natychmiast - powiedział Struk