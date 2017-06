Barbara Nowacka: Może prezes Jarosław Kaczyński uderza w Antoniego Macierewicza

Jacek Saryusz-Wolski o Donaldzie Tusku: Co za szmata

Na początek działaczka została zapytana o zachowanie byłego opozycjonisty Władysława Frasyniuka, który był najbardziej wyrazistą postacią sobotniej kontrmanifestacji do miesięcznicy smoleńskiej. - Jest osobą, wokół której skupia się bardziej radykalny odłam Komitetu Obrony Demokracji - powiedziała Nowacka.

Dodała, że jest demokratką, w związku z tym popiera możliwość protestowania. - Prawo o zgromadzeniach, które dziś obowiązuje, nie jest idealne - mówiła Nowacka. Jej zdaniem, gdyby nie zmiana zapisów w ustawie, to nie byłoby tak ostrych kontrmanifestacji. - Sama brałam udział w demonstracjach, gdy policja usuwała blokujących niezależnie od strony.

Według liderki Inicjatywy Polska miesięcznice zaczęły przybierać inny wymiar tuż przed wyborami. - Źle się zaczęło dziać od 2015 r., gdy zbliżały się wybory. Od tego czasu Jarosław Kaczyński wymyślił, że będzie wygłaszał swoje manifesty polityczne - mówiła Nowacka. Dodała, że prezes PiS nie może decydować, kto i jak ma przeżywać tragedię.

Szef MON powiedział, że Władysław Frasyniuk stoi dziś tam, gdzie kiedyś stało ZOMO. - Antoni Macierewicz mówił wiele rzeczy, na jego miejscu zainteresowałabym się ludźmi w jego otoczeniu. Być może Kaczyński sugerując agentów uderza w niego - powiedziała Nowacka.

- Tyle opowiadają, że przyjedzie Donald Trump, a zapominają o tym po co przyjeżdża, jaki będzie jego komunikat - mówiła gość programu o tym, że PiS chwali się przyjazdem prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Wkrótce ma się pojawić kolejny projekt liberalizujący ustawę aborcyjną, dziś o godz. 18 odbędzie się spotkanie w tej sprawie, zainteresowanych środowisk. - Każda taka akcja ze strony Kościoła czy prawicowych grup musi spotkać się z reakcją - mówiła Nowacka o tym, że słychać głosy, że pojawi się projekt zaostrzający to prawo. - Będziemy rozważać czy nie zawrzeć w tym projekcie dostępu do metody in vitro - dodała.

- Nie wiem co zrobi Platforma Obywatelska, ale wiem, że ludzie którzy byli w PO wspierają pomysł - powiedziała Nowacka.

Nowacka nie wykluczyła startu w wyborach na prezydenta Warszawy. - Warszawa jest wyjątkowo trudnym miastem, bo wszystkie partie będą się mocno ścierać. Nikt przytomny nie mówi nie na półtora roku przed wyborami - zakończyła.