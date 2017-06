Henryk Wujec: Duda powinien przeprosić za pomyłkę

Zbliża się rocznica 4 czerwca, gdy odbyły się tzw. pierwsze wolne wybory. - To jest święto wolności. Lech Wałęsa powiedział wtedy, że musimy wygrać i wygraliśmy - uważa Wujec. - W 2009 r. organizacje pozarządowe skrzyknęły się i powiedziały, że ogłaszamy obywatelskie święto wolności - dodał. Jego zdaniem rządzący nie muszą obchodzić w uroczysty sposób tego święta, wystarczy, że będą to robili obywatele.

Obóz władzy mówi, że obecna konstytucja jest Aleksandra Kwaśniewskiego, w dodatku postkomunistyczna. - Konstytucja jest Sejmu i narodu, bo naród głosował w referendum. Komunizm się skończył i zaczęła się budowa demokracji. W tym sensie rządzący mają rację - mówił Wujec.

- Jeździłem teraz po Stanach Zjednoczonych, mają tam konstytucję, która ma ponad 200 lat, nanoszą jedynie w niej poprawki. Jak zniesienie niewolnictwa - mówił dawny opozycjonista.

Będzie pan płacił abonament za oglądanie Telewizji Publicznej? - Jeżeli będę oglądał to powinienem płacić, albo zadeklarować, że nie będę oglądał i wtedy nie płacić - oceniał Wujec.

Dodał, że oczywiście jakieś zmiany w konstytucji by się przydały, ale nie trzeba jej pisać od początku. - Jeśli byśmy chcieli wprowadzić euro, to nie moglibyśmy tego zrobić - podał przykład Wujec. Polacy nie chcą waluty euro? - Nie wiem czy nie chcą. Jak pan ich postraszy to nie będą chcieli, ale jak się wyjaśni wszystko to nie wiadomo. Jeżeli chcemy być w trzonie Unii Europejskiej, to musimy wejść do strefy euro - dodał.

Wujec oceniał też ostatnią uchwałę Sądu Najwyższego, który ogłosił, że nie można ułaskawić człowieka, jeśli nie został skazany prawomocnym wyrokiem. Taka sytuacja miała miejsce na początku kadencji Sejmu, gdy prezydent Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego, ministra-koordynatora służb specjalnych. - Jak można łamać prawo, i to prezydent, wzorzec, strażnik konstytucji - mówił Wujec. Jego zdaniem ta decyzja nie była zgodna z prawem. - Prezydent powinien powiedzieć pokornie: przepraszam, pomyliłem się - dodał.

Na koniec padły pytania o Komitet Obrony Demokracji, który wybrał nowe władze, z przewodniczącym na czele. Mateusza Kijowskiego zastąpił założyciel KOD Krzysztof Łoziński. - KOD przeszedł przez trudną kataraktę, czyli przez wybory, które się odbyły demokracyjnie - powiedział Wujec. KOD ma szanse odzyskać zaufanie z początku swojego istnienia? - Nie w takim stopniu, jak to było na początku.

- Jest przewodniczącym regionu Mazowsze i powinien razem z resztą realizować cele KOD - powiedział o przyszłości Kijowskiego były opozycjonista.