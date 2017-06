Dariusz Rosati: Cieszę się, że tym razem rząd nie głosował przeciw Polsce

Foto: PAP/EPA

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki przekonywał na antenie TVN24, że Polska - uzyskawszy 190 głosów państw należących do ONZ w wyborach niestałych członków RB ONZ - pobiła rekord należący dotychczas do Senegalu. - To jest wynik fenomenalny - przekonywał polityk PiS.