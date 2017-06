Paulina Piechna-Więckiewicz: Rozbić duopol konserw

Ryszard Czarnecki: Dla Polski lepsza partia Theresy May

Gość programu mówiła, że uczestniczyła w weekend w Paradzie Równości, która przeszła ulicami Warszawy. Kolejny raz wydarzenia patronatem nie objęła rządząca stolicą Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Te środowiska czują się niewidziane, niedoceniane przez rządzących - mówiła Piechna-Więckiewicz. - Nie jestem zaskoczona. Jeśli ktoś uważa, że PO to prawdziwa liberalna partia, to jest w błędzie. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz jest polityczką konserwatywną - dodała.

- Jest problem z popieraniem postulatów z parady równości, jak legalizacja związków partnerskich. Grzegorz Schetyna mówił w przeszłości, że zajmie się tym, ale wciąż powtarzał, że później, później, później - mówiła Piechna-Więckiewicz. Dodała, że podejście do tych postulatów pokazują dwie kadencje rządów Platformy, podczas których nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Radna powiedziała, że Inicjatywa Polska chciałaby, aby tego typu postulaty były poruszane w szkołach, tak żeby dzieci były edukowane również w tym kierunku. - Nauczyciele sobie nie radzą, często sami powielają stereotypy - powiedziała działaczka.

Piechna-Więckiewicz mówiła, że chciałaby aby partnerzy mieli prawo dostępu do wszystkich informacji w przypadku, gdy np. ktoś umiera w szpitalu - aby te prawa były tożsame z tymi, które mają małżonkowie.

Jakie oczekiwania w związku ze startem komisji weryfikacyjnej, która będzie zajmowała się wyjaśnianiem tzw. dzikiej reprywatyzacji. - Niestety mam obawy, że to będzie kolejna próba ognia, próba sił między PO a PiS - mówiła radna. - Wiele osób w PiS mówi, że będzie to polowanie na Gronkiewicz-Waltz. Jeśli miałabym jakieś nadzieje, to związane ze środowiskami obywatelskimi, które walczą o sprawy lokatorskie - dodała.

W związku ze zbliżającymi się dużymi krokami wyborami samorządowymi, gość została zapytana o plany Inicjatywy Polskiej, pod kątem wyborów na prezydenta Warszawy. - Mamy kandydatkę, która mogłaby wystartować w wyborach - Barbarę Nowacką - powiedziała Piechna-Więckiewicz. - Zależy nam aby wystawić progresywny komitet, aby rozbić ten duopol między liberalną konserwą a konserwą - dodała. Mówiła też, że trwają prace nad tym, aby stworzyć obywatelskie szersze porozumienie.

Radna mówiła, że należy stworzyć miejsca dla seniorów, nie tylko domy spokojnej starości, ale też takie, w których wiekowe osoby mogłyby spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania. Potrzebne są też żłobki, których zdaniem działaczki zbyt mało w Warszawie, przez co rodzice mają problemy z opieką nad dziećmi do lat 3.