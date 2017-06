Sejm nie zajmie się w środę ustawą abonamentową

Planowana na środę o 17:00 debata o ustawie abonamentowej nie odbędzie się. Jak informuje nas wicemarszałek Stanisław Tyszka, na porannym posiedzeniu konwentu seniorów zgłosił sprzeciw do włączenia tego punktu do obrad. Sprzeciw będzie głosowany jako punkt sporny we czwartek o 9:00.