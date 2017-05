Zmarł Manuel Antonio Noriega, były dyktator Panamy

Noriega zmarł w szpitalu w Panamie, gdzie był przechodził rehabilitację po operacji guza mózgu.

Juan Carlos Varela, prezydent Panamy, ogłosił śmierć byłego dyktatora na twitterze. "Śmierć Manuela Noriega zamyka pewien rozdział w naszej historii. Córki i ich rodziny zasługują na pogrzeb w pokoju" - napisał.

Muerte de Manuel A. Noriega cierra un capítulo de nuestra historia; sus hijas y sus familiares merecen un sepelio en paz. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 30 maja 2017

Noriega, który rządził Panamą w latach 1983-1989, spędził ostatnie dwie i pół dekady za kratkami.

W 1981 po śmierci w wypadku lotniczym prezydenta Panamy gen. Omara Torrijosa, Manuel Noriega przejął władzę siłą i utrzymywał się przy niej jako dyktator kraju fałszując kolejne wybory. Pomagał CIA w tajnych operacjach przeciwko lewicy w Ameryce Łacińskiej, jego zadaniem było wspomaganie amerykańskich interesów w Ameryce Środkowej, w szczególności sabotowanie działań socjalistycznego rządu sandinistów w Nikaragui oraz rewolucjonistów FMLN w Salwadorze.

Odwrócił się od Stanów Zjednoczonych, które w 1989 roku obaliły jego rządy, kończąc jednocześnie karierę kryminalną, w czasie której współpracował z handlarzami narkotyków, takimi jak Pablo Escobar.

Noriega został w 1992 roku skazany w Stanach Zjednoczonych za handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy. Do 2010 roku siedział w więzieniu na Florydzie, następnie został przeniesiony do Francji, a do Panamy wrócił w 2011 r.

Noriega został w ojczyźnie skazany zaocznie w trzech sprawach o zabójstwo, obejmujących łącznie 11 morderstw, w tym ścięcie w 1985 roku Hugo Spadafory - lekarza, który groził ujawnieniem narkotykowych powiązań Noriegi - oraz zabicie dziewięciu oficerów, którzy dokonali nieudanego zamachu stanu.