John McCain: Rosja jest groźniejsza niż Państwo Islamskie

McCain stwierdził, że Władimir Putin jest najważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa USA.

- ISIS (akronim używany do określenia tzw. Państwa Islamskiego - red.) jest w stanie robić straszne rzeczy i martwię się bardzo o to, co dzieje się z muzułmańską wiarą - powiedział McCain w rozmowie z australijską telewizją ABC. - Ale to Rosjanie starali się zniszczyć fundamenty demokracji, wpływając na wynik wyborów w USA - dodał.

McCain zastrzegł, że nie ma żadnych dowodów, by Rosjanom udało się skutecznie ingerować w proces wyborczy w USA. - Ale próbowali i nadal próbują - dodał.

W USA toczy się śledztwo mające wyjaśnić czy istniały związki między osobami z otoczenia Donalda Trumpa a Rosją.

Donald Trump, który kilka tygodni temu zdymisjonował szefa FBI Jamesa Comeya zapewnił, że Comey kilkukrotnie informował go, że sam Trump nie jest objęty śledztwem.