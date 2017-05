Duński polityk Soren Krarup o Macronie: Miły gej

Jędrzej Bielecki - „Macron to nie jest silny prezydent"

Krarup mówił w czasie programu w publicznej telewizji wyjaśniał, że on sam głosowałby na Marine Le Pen, choć - jak przyznał - niewiele wiedział o tej kandydatce.

- Zagłosowałbym na nią z braku lepszego wyboru. Nigdy nie zagłosowałbym na tego miłego, małego geja - tłumaczył były poseł. W tym momencie prowadzący program poprosił go o wyjaśnienie jego wypowiedzi.

W tym momencie Krarup zaczął się wycofywać ze swoich słów. - Nie to chciałem powiedzieć. Użyłbym nieco milszego wyrażenia, ale gdy siedzę tu twarzą w twarz z panem, czasem trudno mi jest takie wyrażenie znaleźć - powiedział były poseł. Krarup dodał, że powinien nazwać Macrona "dobrze wychowanym uczniakiem".

Proszony o komentarz do swojej wypowiedzi Krarup przyznał, że żałuje swoich słów. - Użyłem głupiego wyrażenia, którego nie chciałem użyć. Czasem tak się zdarza - mówił.

Przyznał jednocześnie, że "nie lubi homoseksualistów".

Duńscy politycy zaapelowali do Krarupa o to, by ten przeprosił za słowa o prezydencie Francji. Jakob Engel-Schmidt, polityk liberalnej Venstre nazwał słowa byłego posła "żenującymi", a socjaldemokrata Jesper Petersen stwierdził, że "homofobia jest czymś nieduńskim".