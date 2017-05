Paweł Soloch: Szczyt NATO? Donald Trump jest przewidywalny

Tematem rozmowy był zbliżający się szczyt NATO w Brukseli (25 maja). - Będzie to pierwsze spotkanie po szczycie w Warszawie. Pierwsze spotkanie z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych - mówił Soloch.

Uczestnicy będą poruszać między innymi kwestię roli więzi transatlantyckich, a także zagrożenia terrorystycznego.

Jakie wyzwania przed NATO? - Implementacja szczytu w Warszawie, czyli obecność wojsk na wschodniej flance - powiedział gość programu. - Słyszeliśmy zapewnienia, że NATO jest w centrum zainteresowania prezydenta i że wypowiedzi kampanijne nie mają nic wspólnego z obecną sytuacją - przekonywał Soloch.

Mówił, że niezmienne będą ustalenia poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych i będą kontynuowane. - Trump jest przewidywalny, polityka Stanów Zjednoczonych jest przewidywalna - mówił Soloch. - Jeden człowiek nie może przewrócić całej polityki, zresztą nic na to nie wskazuje.

- Będzie ważne co Donald Trump powie na szczycie w Brukseli. Ustalenia ze szczytu w Warszawie są cały czas realizowane - zapewniał Soloch.

Plany poszerzenia NATO o nowe państwa członkowskie. - Trwa dyskusja jakie państwa. Najbliższym kandydatem jest Czarnogóra, czeka Gruzja, Ukraina - mówił Soloch.

Rosja mogła mieć wpływ na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych? - Trudno to oszacować. Rosja zyskała jedną rzecz. Stała się tematem numer jeden. Rosja została dostrzeżona przez Stany Zjednoczone i w tym sensie odniosła sukces - mówił Soloch.

Szef BBN odniósł się też do krytyki polskiej armii przez byłych dowódców. - Stan polskiej armii był krytykowany od kilku lat. Krytyka byłych dowódców, czy słowa gen. Polko z wywiadu dla "Rzeczpospolitej", jest wielowątkowa - mówił Soloch.

- Antoni Macierewicz jest kompetentnym ministrem. Zarysował plan, z którego pan prezydent będzie go rozliczał. Prezydent oczekuje realizacji wszystkich projektów - mówił Soloch. Dodał, że "jesteśmy przed istotnymi reformami".

Na koniec poruszono wątek uchodźców i relokacji do państw wewnątrz Unii Europejskiej. - Niezmiernie trudno jest sprawdzić czy ludzie, którzy znajdują się w Europie faktycznie uciekają przed zagrożeniem, czy chcą się przenieść do lepszego świata, do lepszych warunków - mówił Soloch. - Przyjmowanie uchodźców na warunkach określonych przez Polskę będzie bezpieczne. Jeżeli decyzje mają zapadać w Brukseli, to musimy mieć gwarancję weryfikacji, systemu pomocy.