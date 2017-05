Politycy na Twitterze 3 maja

Z kolei były szef MSZ Radosław Sikorski przypomniał, że Konstytucja 3 maja "utrwalała pańszczyznę, wprowadzała religię państwową i była prowokacją ideologiczną wobec mocarstw".

Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, prezes PO Grzegorz Schetyna i poseł PO Cezary Tomczyk zwrócili zaś uwagę, że na profilu Kancelarii Premiera pojawił się wpis o treści "Dziś obchodzimy Święto Narodowe 3 Maja" bez żadnego odwołania do konstytucji. To nawiązanie do oskarżeń o łamanie obecnie obowiązującej konstytucji, formułowanych przez opozycję pod adresem partii rządzącej.





"Boją się słowa 'Konstytucja' jak diabeł święconej wody. Vivat Konstytucje 1791 i 1997!!! Vivat 3 maj!" - napisał Tomczyk.

"Konstytucja" - tego słowa PiS unika. Nawet dziś - zauważyła z kolei Barbara Nowacka.

Z kolei eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski wpisem w języku angielskim przypomniał o tym, że polska konstytucja była pierwszym tego typu dokumentem w Europie.

On 3-rd of May 1791 Poland adopted

1-st constitution in Europe,

2-nd in the World, after US https://t.co/h8dO9rZcGR