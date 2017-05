wPolityce.pl: Marek Magierowski odchodzi z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy

Upubliczniono kolejny list prezydenta do Antoniego Macierewicza

Magierowski: w zredagowanie pytań do referendum powinno być zaangażowanych wiele środowisk

Andrzej Duda przyjął już dymisję Magierowskiego. - Zapewniłem Pana Prezydenta, że może liczyć na moją pomoc i wsparcie, zawsze i wszędzie tam, gdzie uzna to za stosowne - powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzecznik Andrzeja Dudy.

Oficjalny powód rezygnacji to względy rodzinne, jednak jeden z pracowników kancelarii przekazał portalowi, że Magierowski "nie do końca był w stanie adaptować się do pracy stricte urzędniczej".

Nazwisko następcy Magierowskiego nie jest jeszcze znane.

Marek Magierowski był dyrektorem Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 1 grudnia 2015 roku. Zastąpił na tym stanowisku Katarzynę Adamiak-Sroczyńską. Wcześniej - od września - Magierowski pracował w KPRP jako ekspert ds. dyplomacji publicznej, współpracując przy tym z Biurem Prasowym i Biurem Spraw Zagranicznych kancelarii. Był publicystą "Tygodnika do Rzeczy" (od 2013 roku) i wicenaczelnym "Rzeczpospolitej" (w latach 2006-2011).