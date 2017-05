RZECZoPOLITYCE Ujazdowski: Zmiana konstytucji? Najpierw jej przestrzeganie

Początek rozmowy dotyczył propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział referendum dotyczące zmiany konstytucji w 2018 r. - Prezydent formułuje ideę nieczytelną - uważa Ujazdowski. - Taka mglista inicjatywa nie może być traktowana jako sensowny ruch.

Ujazdowski krytycznie oceniał poczynania prezydenta. - Czasami dolewa oliwy do ognia i potęguje konflikty - mówił europoseł wybrany z listy PiS. - Nie buduje pomostów między wszystkimi Polakami.



Według gościa najpierw prezydent powinien naprawić to co zepsuł, a dopiero potem rozmawiać o zmianie konstytucji. - Prezydent powinien naprawić szkody, jakie wyrządził Trybunałowi Konstytucyjnemu - oceniał Ujazdowski. - Niemożliwa jest reforma konstytucji bez przestrzegania jej zasad. Dopuścił się działań, które pozbawiły TK niezależności.

Europoseł twierdzi, że choćby reforma sądownictwa, którą chce wprowadzić rząd, idzie w złym kierunku. - Moja ocena jest krytyczna, sposób reformowania sądownictwa nie przyniesie niczego dobrego i będzie łatwa do odwrócenia - mówił Ujazdowski.

Gość mówił, że Polska w ramach Unii Europejskiej powinna iść w innym kierunku, niż robi to obecnie. - Przejście z pozycji kraju pozbawionego sojuszników, który tylko krytykuje, trzeba zmienić podejście na ambicję, aby współtworzyć silną UE, dogadywać się z najsilniejszymi członkami - oceniał Ujazdowski.

- Polsce jest potrzebna inna polityka, którą uprawia PiS, ale też inna, niż była uprawiana przed końcem 2015 r. - mówił europoseł.

- We Wrocławiu jest upamiętnienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki w bardzo prestiżowym miejscu - mówił o sporze na temat pomników, które mają upamiętniać ofiary katastrofy smoleńskiej. - Na pewno w Warszawie jest miejsce, aby postawić taki pomnik w prestiżowym miejscu.

- Jeżdżąc po Polsce widać ile jest miejsc, w których upamiętnia się tych, którzy walczyli w podziemiu - mówił Ujazdowski. - Jestem zwolennikiem ciągłości w państwie. Skoro już zbudowano muzeum II wojny światowej, to starałbym się nie dokonywać rewolucji.