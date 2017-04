Marek Magierowski: Wypowiedź Emmanuela Macrona o Polsce była antyunijna

Macron w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika "Voix du Nord" powiedział m.in., że jeśli zostanie prezydentem opowie się za sankcjami UE wobec Polski, która "naruszyła wszystkie zasady Unii". Macron udzielił wywiadu po spotkaniu w Amiens ze strajkującymi pracownikami zakładów Whirlpool, które zostaną zamknięte ze względu na przeniesienie produkcji do Łodzi.

- Dziś w kampanii wyborczej we Francji mamy podgrzane emocje - zauważył Neumann zdaniem którego, na treść wypowiedzi wpływało "kampanijne podejście". Poseł PO dodał, że takie wypowiedzi "nie mają znaczenia w realnej polityce, są skierowane do Francuzów i mają osłabić podejście antyeuropejskie Marine Le Pen". - Macron próbuje zdobyć elektorat eurosceptyczny - podsumował.

- Mam nadzieję, ze wygra Macron, bo jest politykiem proeuropejskim - podkreślił Neumann. - Oddzieliłbym kampanijne wypowiedzi od polityki - dodał.

"Entuzjastką Macrona" nazwała się posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Dodała, że Macron powiedział to, o czym mówi się na korytarzach UE. - Polityka Beaty Szydło i Witolda Waszczykowskiego doprowadziła, że Polska jest traktowana jako kraj drugiej kategorii - oceniała. - Ukarany powinien być rząd PiS, a nie Polacy - zastrzegła.

Z kolei Marek Magierowski ocenił, że wypowiedź Macrona była "antyunijna". - Macron pozwolił sobie na krytykę swobody prowadzenia działalności gospodarczej - a więc jednego z filarów UE. To m.in. dlatego Polska przystąpiła do UE. To co powiedział Macron jest fundamentalnie antyunijne - przekonywał.

Natomiast wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik stwierdził, że wypowiedź Macrona była "niedyplomatyczna" i "niedojrzała". Dodał jednak, że w wyborach francuskich nie trzyma kciuków za żadnego kandydata. - Trzymam kciuki za Francję, za dobry wybór, to ważny partner dla Polski - stwierdził.