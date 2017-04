PO ulotką zaprasza na Marsz Wolności

Foto: rp.pl

„Serdecznie zapraszamy do udziału w Marszu Wolności. Marszu, którym chcemy pokazać przywiązanie Polek i Polaków do wartości europejskich. Marszu, którym chcemy zamanifestować sprzeciw wobec polityki PiS, zmierzającej do wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej” – pisze lider PO Grzegorz Schetyna w specjalnej ulotce przygotowanej przez partię, do której dotarła „Rzeczpospolita”.