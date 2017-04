Donald Tusk: Urodziny bez haratania w gałę? To by nie były urodziny

W południe Donald Tusk rozegrał w Sopocie towarzyski mecz z kolegami ze spółdzielni prac wysokościowych "Świetlik", w której pracował w latach '80.

W urodzinowym prezencie otrzymał od nich koszulkę z herbem swojej ulubionej Lechii Gdańsk. W 2007 roku obecny szef Rady Europejskiej wspominał, że "jako bardzo młody człowiek był twardym kibicem z tak zwanego młyna" w Gdańsku.

Zamiast numeru, na plecach koszulki napisano "27:1", co ma nawiązywać do głosowania w RE w sprawie jego reelekcji.

- Urodziny jak urodziny. Chyba za okrągłe, ale ważne, że dożyłem, bo to nie było przecież wcale takie pewne - powiedział Tusk dziennikarzom, którzy pytali także, jak jest z jego kondycją. - To dopiero zobaczymy, bo miałem pewną przerwę, ale urodziny bez haratania w gałę to by nie były urodziny – odpowiedział były premier.

Co Tusk planuje na resztę urodzin? - Później z rodziną, z dziećmi, z wnukami, z żoną oczywiście obiad i spać! - powiedział.

Czego należy życzyć dzisiejszemu jubilatowi? - Przed meczem to oczywiście zdrowia, kondycji, szczęścia... Szczęście to jest chyba dzisiaj wyjątkowa potrzeba - powiedział Tusk. A po meczu? - Po meczu już sam sobie sam radę - skwitował przewodniczący Rady Europejskiej.