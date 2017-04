Jarosław Kaczyński w czapce z wyborczym hasłem Donalda Trumpa

Hasło mówiące o przywróceniu potęgi Stanów Zjednoczonych towarzyszyło Donaldowi Trumpowi podczas kampanii prezydenckiej. Pod zdjęciem Tyrmand?a pojawił się podpis, że to hasło oznacza również przywrócenie potęgi Europy i Polski. - Suwerenność narodów oznacza zwycięstwo wszystkich - podpisał Tyrmand?.

Prezes gets it. #MAGA means making Europe great again & making Poland great again. Nation state sovereignty means we all win. Except #DAVOS . pic.twitter.com/Dx7FhdyMOp

Na innej fotografii znalazła się Anna Maria Anders, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. - Polscy i amerykańscy patrioci. Dziękuję Annie Marii Anders za bycie przyjacielem i wojownikiem - napisał Tyrmand?.

The best of #DobraZmiana. A patriot both Polish & American...really understands #MAGA. Thank you @Anna_M_Anders for being a friend &fighter. pic.twitter.com/AGNztpzzlV